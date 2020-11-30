Dolar ve euro döviz kurlarındaki alış satış fiyatlarını öğrenmek isteyenler kapanış saatlerinin ardından araştırmalarını sürdürüyor. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 7,8470 liradan, avro 9,4120 liradan haftaya başladı. Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 7,8410 lira, avronun satış fiyatı ise 9,3580 lira olmuştu. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 30 Kasım döviz kurlarında son durum

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?