Dolar ve euro döviz kurlarındaki alış satış fiyatlarını öğrenmek isteyenler kapanış saatlerinin ardından araştırmalarını sürdürüyor. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 7,8470 liradan, avro 9,4120 liradan haftaya başladı. Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 7,8410 lira, avronun satış fiyatı ise 9,3580 lira olmuştu. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 30 Kasım döviz kurlarında son durum
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
ALTININ KİLOGRAMI 438 BİN LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 438 bin liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 438 bin lirayı, en yüksek ise 453 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,8 düşüşle 438 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 83 milyon 715 bin 564,96 lira, işlem miktarı ise 4.700,26 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 2 milyar 147 milyon 70 bin 697,70 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Has kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi şeklinde sıralandı.
AVRUPA BORSALARI DÜŞÜŞLE AÇILDI
Avrupa borsaları, güne satıcılı bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,6 azalışla 391 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,5 değer kaybıyla 13.267 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 azalışla 6.349 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,7 düşüşle 5.559 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,3 azalışla 8.085 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1 değer kaybıyla 22.123 puanda bulunuyor.
Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1,1979 seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle getirilen kısıtlamaların ve Brexit'e ilişkin gelişmelerin risk iştahını azalttığını söyledi.
Bugün Almanya'da enflasyon ve ABD'de açıklanacak verilerin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının takip edileceğini bildiren analistler, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) toplantısının da yatırımcıların odağında bulunduğunu belirtti.
PETROL VE ALTIN FİYATLARI DÜŞTÜ
Altın fiyatları, güvenli liman varlıklardan çıkışların sürmesiyle yeni haftaya da düşüşle başlarken, petrol fiyatları da, üretici ülkelerin üretim kısıntıları konusunda anlaşma sağlayamadığının açıklanmasıyla hafif geriledi.
Covid-19'a karşı geliştirilen aşılara ilişkin olumlu haberlerin ardından, yatırımcıların güvenli liman varlıklardan çıkışlarını artırmasının etkisiyle geçen haftanın son işlem günü 1,780 dolara kadar gerileyen altın, yeni haftaya 10 dolarlık düşüşle 1,770 dolarda başladı.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubu Ortak Bakanlık İzleme Komitesi'nin (JMMC) toplantısında, uygulanmakta olan üretim kısıntılarının, 2021 yılında hangi düzeylerde sürdürüleceği konusunda anlaşamadı.
OPEC çevrelerinden basına yansıyan haberlere göre, OPEC+ Grubu'nda üretim kısıntılarının 2021 yılının başında iki ya da üç ay daha uzatılmasına ilişkin görüş hakim olsa da, bu konuda henüz bir karar alınmış değil.
Emtia piyasalarında, OPEC'in bugün yapılacak bakanlar düzeyindeki toplantısına çevrildi.
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 1.55 düşüşle 47.55 dolar,
- Batı Teksas yüzde 1.67 düşüşle 44.82 dolar,
- altın yüzde 0.93 düşüşle 1,770.62 dolar,
- gümüş yüzde 2.93 düşüşle 22.14 dolar,
- bakır yüzde 1.26 artışla 7,505.50 dolar,
- platin yüzde 1.00 düşüşle 957.95 dolar,
- paladyum yüzde 0.29 düşüşle 2,418.54 dolar düzeyindeydi.