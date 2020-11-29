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    • Ekonomi
    • 29.11.2020 Gazete
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    Yeniden değerleme oranı yüzde 9.11

    Bu yıl için yeniden değerleme oranı yüzde 9,11 olarak tespit edildi. Hazine ve (), , 'de yayımlandı.

    Yeniden değerleme oranı yüzde 9.11
    Bu yıl için yeniden değerleme oranı yüzde 9,11 olarak tespit edildi. Hazine ve (), , 'de yayımlandı. Bu kapsamda, yeniden değerleme oranının 2020 için yüzde 9,11 olarak tespit edildiği aktarılan tebliğde, söz konusu oranın 2019 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacağı kaydedildi. Çeşitli vergi ve harçlarla ilgili kanunlarda yer alan vergi, harç ve ceza tutarları belirlenen yüzde 9,11 oranında artacak.
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    Haberler Ekonomi Yeniden değerleme oranı yüzde 9.11