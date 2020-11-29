KPSS şartsız sınavsız 3.500-4000 TL maaşla İŞKUR üzerinden kamu personeli alımları tüm hızıyla devam ediyor. Bu anlamda yeni ilanlar açıklandı. Kamuya bağlı şirketlerde, belediyelerde ve belediyelere bağlı kamu şirketlerinde istihdam edileceğine yer verildi. İŞKUR kurum dışı işçi alımı, son günlerde pek çok vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Binlerce kişinin araştırdığı İŞKUR kurum dışı işçi alımı başvurusu, kurumların belirlediği sürece göre gerçekleştirilecek. Peki, İŞKUR kurum dışı işçi alımı için ilanlar nereden görüntülenir? İşte, kurum dışı işçi alımı hakkında bazı bilgiler
29 KASIM İŞKUR GÜNCEL İLANLAR
Kurum Dışı Kamu İşçi Alımı İlanı
Aydın Kadıkalesi Kazı Başkanlığı Pers. Alımı 31.12.2020
Kastamonu Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Pers. Alımı 29.11.2020
Kocaeli TÜBİTAK-MAM Kimyasal Teknoloji Enstitüsü Pers. Alımı 30.11.2020
Eskişehir Kentaş Tic. Ltd. Şti. 19.12.2020
Burdur Tefenni SYDV Pers. Alımı 29.11.2020
Bitlis Hizan SYDV Pers. Alımı 30.11.2020
TÜBİTAK BİLGEM 14.12.2020
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi Per. A.Ş. 03.12.2020
Malatya Doğanyol Yapı Taah. Ulaş. Gıd. Tem. Pet. San. Tic. Ltd. Şti. 30.11.2020
Balıkesir Güzel Ayvalık Gıda Turz. San. Tic. Ltd. Şti. 29.11.2020
Manşsa ALBELTAŞ Tic. A.Ş. 30.11.2020
Aydın Kuyucak Belediyesi Per. Ltd. Şti. 30.11.2020
Van İpekyolu Belediye Başkanlığı 03.12.2020
Van İpekyolu Belediye Başkanlığı 03.12.2020
Denizli Merkezefendi Tem. Ulaş. İnş. Taah. San. Tic. A.Ş. 30.11.2020
Manisa BESOT San. Tic. A.Ş. 01.12..2020
Manisa BESOT San. Tic. A.Ş. 30.11.2020
Denizli PERAŞ San. Tic. A.Ş. 01.12.2020
Bitlis Mutki Belediyesi Per. Ltd. Şti. 02.12.2020
Çanakkale Ezine 22 Eylül Destek Tur. San. Tic. Ltd. Şti. Engelli Alım İlanı 01.12.2020
Bursa Tarım A.Ş. 01.12.2020
Bursa GEMTAŞ Gemlik İnş. Taah. San. Tic. A.Ş. 29.11.2020
Eskişehir Espark Eskişehir Park Bahçe Peyzaj Temz. A.Ş. 29.11.2020
Zonguldak Çaycuma Perşembe Belediyesi Per. Ltd. Şti. 29.11.2020
Çanakkale Gümüşçay Belediyesi Per. Ltd. Şti. 30.11.2020
İstanbul İSTON San. Tic. A.Ş. 29.11.2020
Ankara Elmadağ SYDV 02.12.2020
Ankara TÜBİTAK SAGE 21.12.2020
Kocaeli Kent Konut İnş. San. Tic. A.Ş. 30.11.2020
TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN 21.12.2020
Çanakkale Eceabat Belediyesi Taş. Hafr. Pet. San Tic. Ltd.Şti. 01.12.2020
Tunceli Nazımiye SYDV 02.12.2020
İstanbul İsttelkom İstanbul Elekt. Hiz. Altyapı Hiz. San. Tic. A.Ş. 30.11.2020
Ankara Hacı Bayram Veli Üni. Sağ. Kült. Spor Dai. Başk. İkt. İşl. Müd. 04.12.2020
İzmir Biyotıp Genom Merkezi 01.12.2020
İstanbul Şehir Hatları Tur. San. Tic. A.Ş. 03.12.2020
Manisa BESOT San. Tic. A.Ş. 02.12.2020
Kocaeli BELDE Tic. A.Ş. 30.11.2020
Bursa Belkar Tem. Tur. Akar. Nak. Tar. İnş. Org. San. Tic. Ltd. Şti. 04.12.2020
Ankara TÜBİTAK SAGE 21.12.2020
Trabzon Yomra Belediyesi Personel Ltd. Şti. 29.11.2020
KAMU İŞÇİSİ ALIMI
İŞKUR aracılığıyla yayımlanan personel alımlarına baktığımızda adayların kamuya bağlı şirketlerde, belediyelerde ve belediyelere bağlı kamu şirketlerinde istihdam edileceğine yer verildi. KPSS'siz olarak fakrlı şehirlere yapılan alımlarda adaylar aşağıdaki kadrolarda istihdam edilecek:
- Büro memuru
- Güvenlik görevlisi
- Büro işçisi
- Sekreter
- Öğretmen
- Mühendis
- Teknik personel
- Şoför
- Sanat tarihçisi
- Arkeolog
- Mimar,
- Laborant
- Uzman personel
- Beden işçisi
- Temizlik personeli
- Danışma memuru
İŞKUR BAŞVURU GENEL KOŞULLARI
İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki başvuru şartlarını taşıması gerekmektedir:
- Türk vatandaşı olmak,
- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
- Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya dana fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak,
- İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.