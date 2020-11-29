1000 TL, gıda, erzak, yakacak ve elektrik desteği hesaba anında yatıyor! Şimdi tam sırası tek seferlik veriliyor!

Kış aylarının gelmesiyle birlikte gıda, erzak, yakacak, elektrik ve nakit para desteği oldukça önem kazanmış durumda. Bu anlamda sosyal yardımlaşma vakıflarının en çok sağladığı yardımlardan biri, gıda yardımı. Genellikle kuru bakliyat, pirinç, makarna ve sıvı yağ gibi uzun süre kullanılabilecek besinler içeren gıda yardımları, tek seferliğe mahsus ya da düzenli olarak gerçekleştirilebiliyor. Haliyle daha önce herhangi bir para yardımı almamış ve İlk kez yardım talebinde bulunacaklar için de çeşitli seçenekler sunuluyor. İşte ilk kez yardım talebinde bulunacakların izlemesi gereken yollar ve bu kişilere yapılacak yardımlar...