



251 BİN TL'NİN 160 BİN TL'Sİ SİLİNİYOR

2017'de Mart 2018'e kadar gelir vergisi beyannamesi verilmemiş. 2017 için 90 bin lira gelir vergisi tarh edilmesi ve bir kat vergi ziyai cezası ile bin 600 lira özel usulsüzlük cezası kesilmesi gerektiği tespit edildi. Temmuz 2019'da tahakkuk etmiş ve yasanın yayımı tarihine kadar herhangi bir ödeme yapılmamış. Ceza, faiz ve gecikme zamlarıyla 251 bin 251 lira ödenmesi gerekiyor. Yapılandırmayla 160 bin 451 liradan vazgeçilecek.