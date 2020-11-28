Milyonlarca vatandaşın yüzünü güldüren yapılandırma yasası, vergi borcu olanlara da büyük fırsat sunuyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yapılandırma tebliği yayımlandı. Yapılandırma fırsatının avantajlarının örneklerle anlatıldığı tebliğe göre; başvurular 31 Aralık'a kadar yapılacak. 31 Ağustos'tan öncesine ait ve 17 Kasım itibariyle kesinleşen vergi borçları yapılandırılabilecek.
Beyanname verme süresinin son günü Eylül ayına denk gelenler kapsam dışında olacak. Ödemelerin peşin yapılması durumunda Yİ-ÜFE tutarının yüzde 90'ı silinecek. İdari para cezalarında peşin ödemede ana paradan da yüzde 25 indirim yapılacak. Yapılandırmada ilk taksit 1 Şubat'a kadar ödenecek.
HAZAL ATEŞ
ÖRNEKLERLE İNDİRİM TABLOSU
854 TL'LİK BORÇ 366 TL'YE İNECEK
Ağustos 2019'da kesilen 488 lira trafik cezası, 366 lira faizle 854 liraya ulaştı. Yapılandırma ile borç, peşin ödemede 368,56 liraya, 18 taksitte 590,66 liraya düşecek.
251 BİN TL'NİN 160 BİN TL'Sİ SİLİNİYOR
2017'de Mart 2018'e kadar gelir vergisi beyannamesi verilmemiş. 2017 için 90 bin lira gelir vergisi tarh edilmesi ve bir kat vergi ziyai cezası ile bin 600 lira özel usulsüzlük cezası kesilmesi gerektiği tespit edildi. Temmuz 2019'da tahakkuk etmiş ve yasanın yayımı tarihine kadar herhangi bir ödeme yapılmamış. Ceza, faiz ve gecikme zamlarıyla 251 bin 251 lira ödenmesi gerekiyor. Yapılandırmayla 160 bin 451 liradan vazgeçilecek.
429 LİRADAN VAZGEÇİLİYOR
Mayıs 2020 vadeli bin 228 lira tutarlı trafik idari para cezasının yapılandırmayla 429 lira faizinden vazgeçilecek.
YÜZDE 45 YERİNE YÜZDE 8.2 FARK
Kasım 2018 vadeli 9 bin 300 lira KDV süresinde ödenmedi. 4 bin 186 lira gecikme zammı ile borç 13 bin 486 liraya ulaştı. Yapılandırmayla 4 bin 186 lira (borcun yüzde 45'i) gecikme zammı yerine 771 lira (borcun yüzde 8.2'si) Yİ-ÜFE oranı ödenecek. Toplam borç 10 bin 71 (9 bin 300 + 771) lira olacak.
103 BİN TL'NİN 42 BİN TL'Sİ ALINMAYACAK
Ekim 2019'da verilmesi gereken KDV beyannamesi süresinde verilmemiş. 80 bin lira KDV tarh edilerek, bir kat vergi ziyaı cezası ile bin 900 lira özel usulsüzlük cezası tespit edilmiş. Mükellef Ekim 2020'de uzlaşma talebinde bulunmuş. Toplam 103 bin 180 lira ödeme gerekiyor. 63 bin 260 liranın yasada öngörülen şekil ve sürede ödenmesi durumunda devlet 42 bin 230 lira alacağından vazgeçecek.