Zam oranı açıklandı! 2021 ehliyet, MTV, pasaport, araç muayene ücreti ne kadar olacak?

2021 ehliyet, MTV, pasaport, araç muayene ücreti ne kadar olacak? Resmi Gazete'de yayımlanan yeniden değerleme oranıyla bu tip vergi ve harç kalemlerine ne kadar zam geleceği belli oldu. Yeniden değerleme oranının 2020 için yüzde 9,11 olarak tespit edildiği aktarılan tebliğde, söz konusu oranın 2019 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacağı kaydedildi. Bu belirtilen ödeme türlerinde yüzde 9,11 oranında zam yapılacak…
YENİDEN DEĞERLEME ORANI NEDİR?
Bu yıl için yeniden değerleme oranı yüzde 9,11 olarak tespit edildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığının (Gelir İdaresi Başkanlığı),Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Tebliğde, Vergi Usul Kanunu'nun ilgili maddesinde, yeniden değerleme oranının, yeniden değerleme yapılacak yılın ekim ayında (ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun yurt içi üretici fiyat endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olduğu belirtilerek, bu oranın Bakanlıkça Resmi Gazete ile ilan edileceği hükmünün yer aldığı ifade edildi.
Bu kapsamda, yeniden değerleme oranının 2020 için yüzde 9,11 olarak tespit edildiği aktarılan tebliğde, söz konusu oranın 2019 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacağı kaydedildi.
Buna göre trafik cezaları, cep telefonu, pasaport, ehliyet, MTV vb. harçlara 2021 yılında yüzde 9,11 zam yapılacak
Öte yandan bu konuda daha önce yayımlanan tebliğlerin yürürlükte kalacağı da belirtildi.
2021 EHLİYET NE KADAR OLACAK?
Yüzde 9.11'lik zamla birlikte ehliyet harcı, A sınıfı için 271 liraya, B sınıfı 820 liraya çıkacak.
2021 PASAPORT BEDELLERİ!
6 aylık pasaport için harç bedeli 208 TL'den 227,27 TL'ye
1 yıllık pasaport için harç bedeli 304 TL'den 332,13 TL'ye
2 yıllık pasaport için harç bedeli 497 TL'den 542 TL'ye
3 yıllık pasaport için harç bedeli 705 TL'den 770 TL'ye
4 yıl ve üzeri pasaportlar için harç bedeli 994 TL'den 1.085 TL'ye
2021 MTV NE KADAR OLACAK?
- 1.3 litre altı ve vergisiz fiyatı 56 bin 519 TL altı olan araçlar: 1051 TL
- 1-3 yaş aralığı, motor hacmi 1.3-1.6 aralığı olan araçlar: 1831 TL
ARAÇ MUAYENE ÜCRETİ NE KADAR?
Otobüs, kamyon, çekici ve tankerler: 504,69 TL
Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römorklar:373.70 TL
Traktör, motosiklet ve motorlu bisikletler: 190,54 TL.