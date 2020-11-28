Zam oranı açıklandı! 2021 ehliyet, MTV, pasaport, araç muayene ücreti ne kadar olacak?

2021 ehliyet, MTV, pasaport, araç muayene ücreti ne kadar olacak? Resmi Gazete'de yayımlanan yeniden değerleme oranıyla bu tip vergi ve harç kalemlerine ne kadar zam geleceği belli oldu. Yeniden değerleme oranının 2020 için yüzde 9,11 olarak tespit edildiği aktarılan tebliğde, söz konusu oranın 2019 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacağı kaydedildi. Bu belirtilen ödeme türlerinde yüzde 9,11 oranında zam yapılacak…