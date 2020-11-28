SGK 801 TL ödeme yapıyor! Bu parayı almayı unutmayın! 5 yıllık süre içerisinde…

ÖDEMELER HANGİ ŞARTLAR KAPSAMINDA YAPILIR?

SGK'dan cenaze yardım parası almak isteyen vatandaşların sağlamaları gereken şartlar bulunuyor. Vefat eden kişinin sigorta ve prim ödemelerine ilişkin bu şartlar şunlar; Cenaze yardımı ödeneğini almak için vefat eden kişinin en az 360 gün prim ödemiş olması gerekiyor. Burada gözden kaçırılan bir diğer nokta cenaze yardımı almak için vefat eden kişinin, vefat ettiği tarihte sigortalı olmasına gerek yok.

801 TL Olarak Ödeniyor

2020 yılında 801 TL olarak ödenen cenaze yardımı için başvuru yapacak olan vatandaşlar SGK'ya dilekçe verecekler. Bu sürecin ardından ödemeler öncelikle eş ve çocuklar varsa eş ve çocuklara ödenir. Eğer yoksa ödemeler anne, baba veya kardeşlere yapılır.