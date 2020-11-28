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    • 28.11.2020 14:26
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    • 28.11.2020 14:26
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    ürünler 4 Aralık kataloğu! BİM’de bu hafta neler var? BİM aktüel fiyat listesi…

    BİM’de bu hafta neler var? 4 Aralık ürünler kataloğu her hafta uygun fiyatlı ürünleri raflarda satışa çıkarıyor. BİM aktüel fiyat listesi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Her hafta birbirinden hesaplı ürünler BİM aktüel kataloğunda yer alıyor ve marketlerde satışta oluyor. Cuma günleri için yayınlanan 4 Aralık na haberimizden ulaşabilir ve BİM aktüel fiyat listesini görüntüleyebilirsiniz. İşte,

    takvim.com.tr

    BİM aktüel ürünler kataloğu 4 Aralık Cuma günü için yayınlandı. BİM aktüel katalogda her hafta birbirinden hesaplı ürünler bulunuyor. Türkiye'nin birçok ilinde ve birçok noktasında bulunan BİM marketlerinde hesaplı indirim ürünlere ulaşabiliyorsunuz. İşte gelecek hafta satışa çıkacak 4 Aralık Cuma BİM aktüel ürünler listesi…

    BİM AKTÜEL 4 ARALIK KATALOĞU!

    SCHWARTZ Saç Kesme Makinesi 89,95 TL

    8 Bölmeli Çift Kapaklı Dolap 199 TL

    3 Katlı Çamaşır Kurutmalık 99,90 TL

    Perilla Ayaklı Askılık 59,90 TL

    Post Halı 59,90 TL

    Petek Üstü Isı Yönlendirici 34,90 TL

    Katı Meyve Sıkacağı 249 TL

    Tefal Tava 24 cm 79,90 TL

    Bonera Pro Plus Tava 28 cm 49,90 TL

    Bonera Pro Plus Karnıyarık Tenceresi 26 cm 79,90 TL

    Bonera Pro Plus Sahan 22 cm 49,90 TL

    Fakir Fincanlı Filtre Kahve Makinesi 159 TL

    Stella 8 Parça Tencere Seti 279 TL

    Kulplu Balık Tepsisi 69,90 TL

    Chef's Karnıyarık Tenceresi 22 cm 39,90 TL

    Chef's Kapaklı Kavurma Sacı 22 cm 69,90 TL

    LAV Kilitli Saklama Kabı 1150 cc 11,90 TL

    LAV Kilitli Saklama Kabı 720 cc 9,95 TL

    LAV Kilitli Saklama Kabı 400 cc 7,90 TL

    LAV Kilitli Saklama Kabı 375 cc 7,50 TL

    Paşabahçe Gala Meşrubat Bardağı 3'lü 10,90 TL

    Paşabahçe Gala Su Bardağı 3'lü 10,90 TL

    Sütlük 14 cm 19,90 TL

    Kamp Bıçağı 79,90 TL

    Seramik Sosluk - Reçellik 4'lü 32,90 TL

    Çift Kişilik Desenli Yorgan 69,90 TL

    Çift Kişilik Kapitoneli Yatak Örtüsü 79,90 TL

    Kaşe Kaban 129 TL

    Kadın Tunik Gömlek 29,90 TL

    Soley Lastikli Penye Çarşaf 21,90 TL

    Erkek Yünlü Kazak 39,90 TL

    Erkek Kışlık Gömlek 29,90 TL

    Çift Kişilik Pamuklu Battaniye 49,90 TL
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    Haberler Ekonomi BİM aktüel ürünler 4 Aralık kataloğu! BİM’de bu hafta neler var? BİM aktüel fiyat listesi…