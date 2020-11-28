Fiyatlar ikiye katlandı! Bugün satan pişman… İkinci el araba fiyatları düşecek mi artacak mı?

Bu ilanların sayısı ise oldukça fazla. Bu tarz ilanlar sadece bir ikinci el araba satış sitesinde 5500 adet olduğu tespit edilmişti.. İkinci el araba fiyatlarının artış nedeni nedir sorusunu soran vatandaşlara bunun da etken olduğunu belirtelim.

GENELDE ESKİ ARAÇLAR SATILIYOR YENİ ARAÇLAR SATILMIYOR

Pazarda fiyatların geçen aylara oranla çok arttığına ve araç bulamadığını söyleyen Hüseyin Dizbay, "Fiyatlar çok yüksek, iki ay önceki fiyatlarla şimdiki araçların fiyatların arasında yüzde 10 yüzde 20 gibi bir fark var.