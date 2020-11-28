Fiyatlar ikiye katlandı! Bugün satan pişman… İkinci el araba fiyatları düşecek mi artacak mı?

Koronavirüs döneminde ikinci el araç fiyatları zirveye doğru tırmanıyor. Hem döviz kaynaklı fiyatların yükselmesi hem de pandemi döneminde vatandaşların ikinci el arabaya yönelmesi nedeniyle ikinci elde talep patladı. 6-7 ay önce 70 bin lira bandındaki bir araba neredeyse iki katına yaklaştı. Piyasalarda merak edilen konu ise ikinci el araba fiyatları düşecek mi artacak mı oldu. İşte, ikinci el araba fiyatlarına ilişkin merak edilenler!
İKİNCİ EL OTOMOBİL FİYATLARI NEDEN ARTIYOR?
Yaklaşık 6-7 ay öncesinde, normalde 70-80 bin lira civarında parası olan vatandaşların alması gereken araçlar şu an ortalama 120 bin lira civarına çıkmış durumda. İkinci el araba fiyatları neden artıyor merak eden vatandaşlar, ikinci el piyasasına olan eğilimden kaynaklandığını düşünüyor.
Sıfır araç tedarikleri henüz tamamlanmamışken, koronavirüsten dolayı artan fiyatlara ek olarak tekrar zam gelmesi vatandaşları düşündürüyor.
Online ikinci el araba satış kanalları üzerinden değerinin çok üstünde fiyatla girilip alıcıları da 'Opsiyonlanmıştır' yalanı ile buna ikna eden kimi satıcıların piyasa fiyatlarını bu şekilde sürekli yukarı taşıdığı ortaya çıktı.
Bu ilanların sayısı ise oldukça fazla. Bu tarz ilanlar sadece bir ikinci el araba satış sitesinde 5500 adet olduğu tespit edilmişti.. İkinci el araba fiyatlarının artış nedeni nedir sorusunu soran vatandaşlara bunun da etken olduğunu belirtelim.
GENELDE ESKİ ARAÇLAR SATILIYOR YENİ ARAÇLAR SATILMIYOR
Pazarda fiyatların geçen aylara oranla çok arttığına ve araç bulamadığını söyleyen Hüseyin Dizbay, "Fiyatlar çok yüksek, iki ay önceki fiyatlarla şimdiki araçların fiyatların arasında yüzde 10 yüzde 20 gibi bir fark var.
Baktığım araba segmentinde 80 bin TL'lik araba olmuş 100 bin TL. Baya bir fazla bilmiyorum sonu ne olur ama yüksek fiyatlar. Gördüğüm kadarıyla iki veya üç araç satıldı. Genelde eski araçlar satılıyor yeni araçlar satılmıyor ve genelde 90 model araçlar gidiyor" ifadelerini kullandı.
"BUGÜN SATTIĞINIZ ARACI İKİ AY SONRA 15-20 BİN TL ARASI FAZLA FİYATLA GERİ ALIYORSUNUZ"
Sattığı aracı aynı fiyata geri alamadığını belirten Şahin Kaya ise, "Sabahtan beri araç bulamıyoruz. Üç aydır araç arıyorum ve sattığım arabayı alamıyorum. Fiyatlar afaki şekilde yüksek ve satılan mal aynı fiyatta geri alınamıyor. Bugün sattığınız aracı iki ay sonra 10-15 bin TL arası fazla fiyatla geri alıyorsunuz" dedi.
İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI NE ZAMAN DÜŞECEK?
AA muhabirine açıklama yapan Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Genel Başkanı Aydın Erkoç, sene başı itibarıyla tüm dünyada koronavirüs salgınını hızlı bir şekilde yayılması ve araç arzının düşmesi ile fiyatlardaki yükselişin de dengelendiğini belirtti.
Otomotiv firmalarının salgın nedeniyle haziran ve temmuz aylarında tam randımanlı olarak çalışmaya geçebildiğini aktardı. Erkoç, üretimine başlanan sıfır araçların ise Türkiye'ye gelmesinin ve satışa başlamasının ise eylül ayını bulduğunu söyledi.
Sıfır araç temininde yaşanan zorluk ve arzda yaşanan problemin 2. el araç fiyatlarına da etki ettiğine dikkat çeken Erkoç, fiyatlarda yükseliş yaşandığını fakat sene sonu itibarıyla sıfır araçta arz-talep dengesinin sağlanmaya başladığını belirtti.
Bu durumun 2. el araç piyasasına da etki ettiğini dile getiren Erkoç, bir dengelenmenin yaşandığının görüldüğünü söyledi.
Vatandaşların arzdaki problemler nedeniyle sıfır araç temininde sorun yaşadıklarından dolayı yüksek fiyatlara 2. el araç satın aldıklarını fakat şu an için bayilerin yeni yıl kampanyalarına başladığını ve sıfır araçlarda %3 ile %10 arasında indirim yapıldığını aktardı.