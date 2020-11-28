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    • Ekonomi
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    • 28.11.2020 16:55
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    nda birbirinden farklı sürprizler! 'de bu hafta sonu neler var?

    nda birbirinden farklı sürprizler bugün binlerce şubede belirli sayıda satışa sunuldu. Bu bağlamda ürünlerin listesi merak edilmeye başlandı. Pek çok ürünün dikkat çektiği kataloğda Fairy Platinum Plus Bulaşık Makinesi Kapsülü 22'li, Haribo Yumuşak Şeker Keyif Paketi, Uni Soft Islak Havlu Sensitive, Burch Çikolata Dolgulu Dörtköşe Mısır Gevreği ürünleri dikkat çekeceğe benziyor. İşte o ürünlerin listesi...

    takvim.com.tr
    28 Kasım A101 aktüel kataloğunda farklı sürprizler!

    A101 28 Kasım aktüel kataloğu indirimleri bugün sabah saatlerinden itibaren satışa sunuldu. A101'de bu hafta sonu Ovadan Osmancık Pirinç, Kekspır Kek Donut Kakao Soslu, Fairy Platinum Plus Bulaşık Makinesi Kapsülü 22'li, Seyidoğlu Pekmez, Haribo Yumuşak Şeker Keyif Paketi, Uni Soft Islak Havlu Sensitive, Burch Çikolata Dolgulu Dörtköşe Mısır Gevreği, Çaykur Çay Tiryaki ve Öncü Salça Domates ürünleri yer alıyor. Peki, A101'de bu hafta sonu neler var? İşte 28 Kasım A101 aktüel kataloğu

    28 KASIM A101 AKTÜEL KATALOĞU

    Çaykur Çay Tiryaki

    Uni Soft Sensitive Islak Havlu

    Haribo Keyif Paketi Yumuşak Şeker

    Balık Dünyası Dondurulmuş Karides

    Eti Burçak Sütlü Kremalı Bisküvi

    Algida Dondurma Çeşitleri

    Yemeklik Dana Pastırma

    Meyve ve sebze ürünlerinde yeni indirimler
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    Haberler Ekonomi 28 Kasım A101 aktüel kataloğunda birbirinden farklı sürprizler! A101'de bu hafta sonu neler var?