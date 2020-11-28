A101 28 Kasım aktüel kataloğu indirimleri bugün sabah saatlerinden itibaren satışa sunuldu. A101'de bu hafta sonu Ovadan Osmancık Pirinç, Kekspır Kek Donut Kakao Soslu, Fairy Platinum Plus Bulaşık Makinesi Kapsülü 22'li, Seyidoğlu Pekmez, Haribo Yumuşak Şeker Keyif Paketi, Uni Soft Islak Havlu Sensitive, Burch Çikolata Dolgulu Dörtköşe Mısır Gevreği, Çaykur Çay Tiryaki ve Öncü Salça Domates ürünleri yer alıyor. Peki, A101'de bu hafta sonu neler var? İşte 28 Kasım A101 aktüel kataloğu
28 KASIM A101 AKTÜEL KATALOĞU
Çaykur Çay Tiryaki
Uni Soft Sensitive Islak Havlu
Haribo Keyif Paketi Yumuşak Şeker
Balık Dünyası Dondurulmuş Karides
Eti Burçak Sütlü Kremalı Bisküvi
Algida Dondurma Çeşitleri
Yemeklik Dana Pastırma
Meyve ve sebze ürünlerinde yeni indirimler