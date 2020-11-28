Vatandaşlar tarafından güvenli bir yatırım aracı olarak tarif edilen altın fiyatlarındaki sert düşüş devam ediyor. Bu bağlamda vatandaşlar alış satış fiyatları hakkında araştırmalarına devam ediyor. Covid-19'a karşı geliştirilen aşılara ilişkin olumlu haberlerin ardından, yatırımcıların güvenli liman varlıklardan çıkışlarını artırmasının etkisiyle altının ons fiyatı 1,800 doların da altına inerek, 1,780 dolara kadar geriledi. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,05 düşüşle 455 bin 150 liradan tamamladı. Peki, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte son alış satış fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?