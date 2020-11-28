Asgari ücret için en az 348 TL müjdesi konuşulmaya başlandı. Milyonlarca vatandaş maaşlara yapılacak zam tutarını merak ediyor ve uzman yorumlarını da fırsat buldukça okuyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, 2021 yılında yapılacak asgari ücretin kaç para olabileceği ile ilgili konuya yanıt vererek vatandaşlarla son gelişmeleri ve verileri paylaştı. 7 milyona yakın çalışanı doğrudan ilgilendiren ve 81 milyonun gelirini, ödemesini etkileyen asgari ücret birçok hesaplamada da kullanılıyor. Bu yıl ilk görüşmeler 4 Aralık tarihinde yapılacak. Peki, asgari ücret ve AGİ zammı ne kadar olacak? İşte son gelişmeler...

2021 YILI ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLUR?

Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında son 10 yılın enflasyon ve asgari ücret zam oranlarını karşılaştırdı. Erdem, karşılaştırdığı oranlar sonrası 2021 yılında asgari ücrete yüzde 15 oranında zam yapılacağını beklediğini söyledi.