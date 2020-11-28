Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bu yılın ilk 9 ayında ihracatımız pandemiye rağmen geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6.3 artış gösterdi" dedi.
Tarımda oluşturdukları güçlü altyapının avantajlarını pandemi sürecinde net olarak gördüklerini belirten Pakdemirli, Türkiye'nin, tarım ve gıda ürünlerinde net ihracatçı olduğunu söyledi.
Pakdemirli, "18 yılda tarımsal ihracatımız 3.7 milyar dolardan 18 milyar dolara yükseldi. Son 18 yılda toplam 220 milyar dolar ihracat yaptık ve 73 milyar dolar dış ticaret fazlası verdik. 193 ülkeye bin 827 çeşit tarım ürünü ihraç ediyoruz. Bu yılın ilk 9 ayında ihracatımız pandemiye rağmen geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6.3 artış gösterdi" dedi.
DÜNYADA İLK 10'DAYIZ
Tarım-orman sektörünün her geçen gün büyümeye ve gelişmeye devam ettiğini kaydeden Pakdemirli, "Son 2 yılda tarımsal hasılamız yüzde 47 artışla, 277.5 milyar liraya ulaştı.
48.7 milyar dolar tarımsal hasılası ile Avrupa'da lider, dünyada ilk 10 içindeyiz. GSYH içindeki payımız 2018'de yüzde 5.8 iken, 2019'da yüzde 6.4'e yükseldi" diye konuştu.
310 MİLYARLIK DESTEK
Tarımdaki gelişmelerin arkasında üreticiye verilen desteklerin büyük rolü olduğunun altını çizen Pakdemirli, şunları söyledi: "Son 18 yılda üreticilerimize reel rakamlarla 310 milyar lira tarımsal destek verdik.
Hayvancılıkta ise 18 yılda 73 milyar lira destek ödedik. Yüzde 21'i son 2 yılda ödendi. Son 2 yılda tarımsal desteği yüzde 52 artışla 22 milyar liraya çıkardık. 2021'de ise 23 milyar lira destek vereceğiz."