Pakdemirli, "18 yılda tarımsal ihracatımız 3.7 milyar dolardan 18 milyar dolara yükseldi. Son 18 yılda toplam 220 milyar dolar ihracat yaptık ve 73 milyar dolar dış ticaret fazlası verdik. 193 ülkeye bin 827 çeşit tarım ürünü ihraç ediyoruz. Bu yılın ilk 9 ayında ihracatımız pandemiye rağmen geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6.3 artış gösterdi" dedi.