ABD'de Nasdaq rekorla kapandı

ABD'de Nasdaq Bileşik Endeksi, Black Friday alışverişlerinin etksiyle yüzde 0,92 yükselişle 12.205,85 puandan kapandı.
Böylelikle endeks piyasaların yarım gün açık olduğu Cuma günü rekor seviyeden kapanış gerçekleştirdi.
Kovid-19 salgını nedeniyle hastaneye yatış oranının çok yükseldiği bir ortamda perakendeciler yıl sonu alışveriş sezonunu başlatarak bu rekora katkıda bulundu.
Nasdaq'ın rekor kırmasında yatırımcıların pandemi sırasında iyi performans gösteren teknoloji hisseleri ile piyasa lideri hisse senetlerini tercih etmeleri büyük rol oynadı.
Spartan Capital Securities'in baş ekonomisti Peter Cardillo,
"Kısa işlem günü olduğu için hacim düşüktü.
Ancak önümüzdeki ay için iyi işaretler aldık.
Büyük ihtimalle 'Noel Baba' rallisi göreceğiz.
Ancak bunun Kasım kadar sağlam olup olmayacağı büyük bir soru işareti.