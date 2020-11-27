Emekli intibak düzenlemesiyle ilgili yaşanan son gelişmeler milyonlar tarafından yakından takip edilmektedir. 2000 yılından sonra emekli olan milyonlarca kişi intibak zammı olup olmayacağın konusunda yapılan son açıklamaları merak ediyor. 2021 yılının Ocak ayında zamlı maaşlarını bekleyen emekliler, öteki tarafından intibak konusunda gelecek müjdeli haberi bekliyor. Bu taleple aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasındaki kurum farklılığı kaynaklı emekli maaşı farkının giderilmesi hedeflenmektedir. Peki, intibak zammı ile maaşlar ne kadar olacak? Konu hakkında yaşanan son gelişmeleri haberimizde sizin için derledik.

EMEKLİ İNTİBAK ZAMMINDA SON GELİŞMELER

2000 yılı ve sonrasında emekli olan vatandaşların beklediği intibak düzenlemesi konusunda henüz resmi bir açıklama gelmedi. Memur emeklilerine yönelik intibak talebi, toplu sözleşme görüşmeleri sırasında Memur-Sen tarafından gündeme taşındı.