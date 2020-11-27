"Projemizin bütçesi 5 milyon 306 bin 822 lira. Bunun yaklaşık 2 milyon lirasını biz finanse edeceğiz. Yakın zamanda Van Gölü'nde taşımacılıkta kullanılan ve boşa çıkan bir feribot projemiz kapsamında güzel bir otele dönüştürülecek.

Konaklamanın yanı sıra özellikle Turizm Meslek Yüksekokulu öğrencilerine de mesleki eğitimde hizmet etmeye başlayacak. Sosyal girişimcilik anlamın da önemli bir proje. Belediyemiz sıfır atık diyebileceğimiz bir sistem geliştirdi. Bu sayede gemi Van Gölü'ne hiçbir atık bırakmayacak."

Konuşmaların ardından projenin protokolü imzalandı.