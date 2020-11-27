A101 28 Kasım aktüel kataloğuyla yarın binlerce şubede belirli sayıda satışa sunulacak ürünlerin listesi merak edilmeye başlandı. Pek çok ürünün dikkat çektiği kataloğda Fairy Platinum Plus Bulaşık Makinesi Kapsülü 22'li, Haribo Yumuşak Şeker Keyif Paketi, Uni Soft Islak Havlu Sensitive, Burch Çikolata Dolgulu Dörtköşe Mısır Gevreği ürünleri dikkat çekeceğe benziyor. İşte 10 TL ve üzeri alışverişlerinizde sunulacak fırsatlar...
A101 28 KASIM AKTÜEL KATALOĞU
Çaykur Çay Tiryaki
Uni Soft Sensitive Islak Havlu
Haribo Keyif Paketi Yumuşak Şeker
Balık Dünyası Dondurulmuş Karides
Eti Burçak Sütlü Kremalı Bisküvi
Algida Dondurma Çeşitleri
Yemeklik Dana Pastırma
Meyve ve sebze ürünlerinde yeni indirimler