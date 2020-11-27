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    • Ekonomi
    • 27.11.2020 23:06
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    • 27.11.2020 23:06
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    indirimleri yarın başlıyor! 10 TL ve üzeri alışverişlerinizde...

    indirimleri yarın sabah saatlerinden itibaren satışa sunulacak. 'de bu hafta sonu Ovadan Osmancık Pirinç, Kekspır Kek Donut Kakao Soslu, Fairy Platinum Plus Bulaşık Makinesi Kapsülü 22'li, Seyidoğlu Pekmez, Haribo Yumuşak Şeker Keyif Paketi, Uni Soft Islak Havlu Sensitive, Burch Çikolata Dolgulu Dörtköşe Mısır Gevreği, Çaykur Çay Tiryaki ve Öncü Salça Domates ürünleri yer alıyor. İşte A101'de haftanın fırsatları...

    A101 28 Kasım aktüel kataloğu indirimleri yarın başlıyor!

    A101 28 Kasım aktüel kataloğuyla yarın binlerce şubede belirli sayıda satışa sunulacak ürünlerin listesi merak edilmeye başlandı. Pek çok ürünün dikkat çektiği kataloğda Fairy Platinum Plus Bulaşık Makinesi Kapsülü 22'li, Haribo Yumuşak Şeker Keyif Paketi, Uni Soft Islak Havlu Sensitive, Burch Çikolata Dolgulu Dörtköşe Mısır Gevreği ürünleri dikkat çekeceğe benziyor. İşte 10 TL ve üzeri alışverişlerinizde sunulacak fırsatlar...

    A101 28 KASIM AKTÜEL KATALOĞU

    Çaykur Çay Tiryaki

    Uni Soft Sensitive Islak Havlu

    Haribo Keyif Paketi Yumuşak Şeker

    Balık Dünyası Dondurulmuş Karides

    Eti Burçak Sütlü Kremalı Bisküvi

    Algida Dondurma Çeşitleri

    Yemeklik Dana Pastırma

    Meyve ve sebze ürünlerinde yeni indirimler

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    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi A101 28 Kasım aktüel kataloğu indirimleri yarın başlıyor! 10 TL ve üzeri alışverişlerinizde...