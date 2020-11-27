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    • Ekonomi
    • 27.11.2020 14:32
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    • 27.11.2020 14:32
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    'den flaş kampanya! Yüzde 20 indirimden yararlanmak için tek şart var!

    'ndan yapılan açıklamaya göre 4 2021 tarihine kadar yapılacak biletlemelerde aileler 2020- 6 Mayıs 2021 arasında yapacakları seyahatlerde yüzde 20 indirimli uçacak.

    Sabah
    THY'den flaş kampanya! Yüzde 20 indirim

    () aileleri ile birlikte yurt içinde seyahat edecek yolcuları başlattığı yeni kampanya ile yüzde 20 indirimli uçuracak.

    Kampanya kapsamında 4 2021 tarihine kadar yapılacak biletlemelerde aileler 2020- 6 Mayıs 2021 arasında yapacakları seyahatlerde yüzde 20 indirimli uçacak.

    Yurt içi tek yön 'Economy Class' uçuşlarda geçerli kampanya indirimi aynı rezervasyon numarası altında en az 3 en fazla 9 yolcu bulunması durumunda uygulanacak.

    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Hopa'ya yapılacak uçuşların kapsam dışında olduğu kampanyada çağrı merkezi, satış ofisi ve yetkili acentelerden alınacak biletlerde aile indiriminden faydalanılacak.

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    Haberler Ekonomi THY'den flaş kampanya! Yüzde 20 indirimden yararlanmak için tek şart var!