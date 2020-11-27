

Analizde, petrol fiyatlarına ilişkin olarak da şu değerlendirme yapıldı:

"Çarşamba günü aşı gelişmelerinin neden olduğu iyimserliğin enerji talebindeki olumlu beklentileri artırması Petrol fiyatlarına destek olmayı sürdürürken, Brent petrolün 48 dolar seviyesi üzerinde seyrine devam ettiği izlenmişti. Geçtiğimiz gün ise dolar çevresindeki toplanmaya ek olarak artan tedarik sinyallerinin aşı gelişmelerinin neden olduğu ralliyi durdurması ile Brent petrolün yedi ayın en yüksek seviyesinden düştüğü takip edildi."