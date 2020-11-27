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    • 27.11.2020 09:45
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    • 27.11.2020 10:12
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    6 aya kadar ödeme yok! Yüzde 0 ve 0.99 li kredilerle araba kampanyaları! İşte sıfır araç güncel satış kampanyaları, fiyatları!

    Yüzde 0 ve 0.99 li kredilerle araba kampanyaları! Sıfır otomobil alırken herkesin otomobiller hakkında ortalama bir bilgisi vardır. Sizin hayalinizdeki otomobil veya eş dostun daha önce test ettiği veya daha önce kullandığı otomobiller olabilmektedir. Otomobil firmaları yaptıkları kampanyalarla sıfır araç satın almak isteyen müşterileri için uygun koşullar oluşturmaya çalışıyorlar. 2020 Kasım ayında da Renault, Ford, Honda, Nissan, Toyota, Fiat, Hyundai, Opel, gibi markalar müşterileri için özel araç kampanyalarını web sitelerinden yayınladılar. En güncel otomobil kampanyalarını haberimizde bulabilirsiniz...

    takvim.com.tr
    Yüzde 0 ve 0.99 faizli kredilerle araba kampanyaları!

    Araç satın almak isteyenlerin gözü ve kulağı sıfır araç kampanyalarında. 2020 Kasım ayı itibariyle otomobil firmaları müşteri çekmek için çeşitli kampanyalar yapıyorlar. Gerek sıfır araçta bazı fiyat indirimleri gerekse uygun vadeler düzenleyerek, sıfır faiz kampanyaları yaparak araç almak isteyenleri yakalamak istiyorlar. Otomobil firmaları veya sıfır km otomobil satışına aracı olan platformlar yılın belirli dönemlerinde kampanyalar oluşturmaktadır. Otomobil firmaları araç satışını arttırmak veya elinde stokları daha aza indirmek için bu kampanyaları belirli dönemlerde yapmaktadır. Otomobil firmaların web sitelerine veya diğer otomobil satışına aracı olan firmaların web sitesi üzerinden kampanyaları takip edebilir, mevcut liste fiyatından daha uyguna araç alabilirsiniz.


    Otomobil firmaları Kasım ayı kampanyalarını güncelliyor. Ünlü araba markalarının en son yayınladığı kampanya bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz.

    2020 KASIM Ayı Ford Araba Satış Kampanyaları ve Fiyatları

    Ford sıfır araç fiyat listesi

    Binek Araçlarda Avantajlı Kampanyalardan Yararlanın Düşük faiz fırsatıyla yeni bir Ford otomobil sahibi olun. Her Şey Dahil Finans Paketi kapsamında Kasko, Ford Güvence veya bakım paketi ile satın alımında geçerli; - Yepyeni Ford Puma, Fiesta, Ecosport, Focus Trend X Benzinli, Focus Titanium, S-Max ve Galaxy model otomobillerin satın alımlarında geçerli; 60.000 TL, 24 ay, %0,991 faiz - Yeni Ford Kuga model otomobillerin satın alımlarında geçerli; 240.000 TL, 24 ay, %1,092 faiz kampanyaları Ford yetkili satıcılarında.

    16 Kasım 2020 tarihine kadar geçerli aylık 60.000 TL'ye, 24 ay, %0,99 faiz otomobil satış kampanyası kapsamında belirtilen aylık %0,99 kampanya faizi, gerçek kişilerin bireysel amaçlı araç alımlarının konu olduğu 60.000 TL tutarlı ve 24 ay vadeli FordFinans kredilerinde geçerlidir. Belirtilen faiz oranına karşılık gelen aylık taksit tutarı 2.888,03 TL'dir. Bu kredi tutarı, taksit tutarı ve vade için; bir kereye mahsus ve peşin olarak tahsil edilen 337,75 TL'dır. Dosya masrafı ve vergiler dahil edildiğinde FordFinans kredisinin aylık toplam maliyet oranı 1,2200%; yıllık toplam maliyet oranı 15,6690% olmaktadır. Ford Otomotiv San. A.Ş. kampanya ile ilgili değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

    26 Kasım 2020 tarihine kadar geçerli aylık 240.000TL'ye, 24 ay, %1,09 faiz otomobil satış kampanyası kapsamında belirtilen aylık %1,09 kampanya faizi, gerçek kişilerin bireysel amaçlı araç alımlarının konu 240.000 TL tutarlı ve 24 ay vadeli FordFinans kredilerinde geçerlidir. Belirtilen faiz oranına karşılık gelen aylık taksit tutarı 11.716,32 TL'dir. Bu kredi tutarı, taksit tutarı ve vade için; bir kereye mahsus ve peşin olarak tahsil edilen 1282,75 TL'dır. Dosya masrafı ve vergiler dahil edildiğinde FordFinans kredisinin aylık toplam maliyet oranı 1,3400%; yıllık toplam maliyet oranı 17,3050% olmaktadır. Ford Otomotiv San. A.Ş. kampanya ile ilgili değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

    Ford sıfır araç fiyat listesi için tıklayınız...

    2020 KASIM Ayı Opel Araba Satış Kampanyaları ve Fiyatları

    Opel modellerinde 75.000 TL'ye varan ve %0 faizden başlayan kredi tekliflerinden hemen yararlanın.

    CORSA 50.000 TL, 15 Ay, %0,89 kredi seçeneği

    ASTRA HB 50.000 TL, 15 Ay, %0,89 kredi seçeneği

    GRANDLAND X 75.000 TL, 15 Ay, %0 kredi seçeneği

    CROSSLAND X 50.000 TL, 15 Ay, %0,89 kredi seçeneği

    COMBO 50.000 TL, 15 Ay, %0,89 kredi seçeneği

    COMBO CARGO 50.000 TL, 15 Ay, %0,89 kredi seçeneği

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    2020 KASIM Ayı Fiat Araba Satış Kampanyaları ve Fiyatları

    2020 Ağustos Ünlü Otomobil Firmalarının, Markalarının Güncel Sıfır Araç Satış Fiyatları ve Kampanyaları

    Fiat Panda 129.900 TL'den başlayan fiyatlarla.

    Egea Konforuna Sahip Olmak Herkesin Hakkı Egea Hatchback 49.900 TL Peşin, Aylık 2.990 TL Taksitle

    Sportif SUV Fiat 5ooX Sport şimdi 12.000 TL'ye varan indirimle! Alçaltılmış gövdesi, özel tasarım detayları ve 150 HP'lik 1.3 turbo benzinli motoru ile 2020 model Fiat 500X Sport, 12.000 TL'ye varan indirim fırsatıyla..

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    2020 KASIM Ayı Renault Araba Satış Kampanyaları ve Fiyatları

    2020 Yılı Renault Araba Satış Kampanyaları

    Renault sıfır araç fiyat listesi için tıklayınız...

    2020 KASIM Ayı Nissan Araba Satış Kampanyaları ve Fiyatları

    2020 Ağustos Ayı Nissan Araba Satış Kampanyaları ve Fiyatları

    Nissan sıfır araç kampanyaları için tıklayınız...

    2020 KASIM Ayı Volkswagen Araba Satış Kampanyaları ve Fiyatları

    vdf Klasik Kredi® Kampanyası 3.11.2020 Hayallerinizi ertelemeyin, gönlünüzden geçen Volkswagen modeline hemen sahip olun diye, Volkswagen Finans'tan %1,44 avantajlı faiz oranıyla kredi imkanı sizleri bekliyor. Bunun için araç kredinize, Volkswagen'inizi ilk günkü gibi korumanıza yardımcı Hep Yeni Paketi'nden iki yenilikçi sigorta ürünü eklemeniz yeterli! Kampanya dahilinde, 6 ila 36 aylık vadelerde %1,44, 48 aylık vadelerde %1,47, 60 aylık vadelerde ise %1,49'luk faiz oranları uygulanmaktadır.

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    2020 KASIM Ayı Hyundai Araba Satış Kampanyaları ve Fiyatları

    Hyundai sıfır araç fiyat listesi için tıklayınız...

    2020 KASIM Ayı Toyota Araba Satış Kampanyaları ve Fiyatları

    Toyota sıfır araç fiyat listesi için tıklayınız...

    2020 KASIM Ayı Honda Araba Satış Kampanyaları ve Fiyatları

    - Honda sıfır araç fiyat listesi için tıklayınız...

    SIFIR OTOMOBİL ALIRKEN DİKKAT!

    Araba alırken ilk önce dikkat etmeniz gereken konu gereksinimdir. Yani arabayı ne için kullanacağınızdır. Arabayı zevk, kişisel kullanım için bir araba olabilir veya aile arabası daha geniş bir araba tercih edebilirsiniz. Ör: aile aracı arıyor iseniz aracın bagaj büyüklüğü, koltuk genişliği, bebek koltuğu, kamera gibi opsiyonlarını değerlendirebilir, spor bir araç tercih edecekseniz koltuk sayısı iç dizaynı, performans gibi kriterleri değerlendirebilir veya şehir içi kullanım üzerine bir araç düşünüyorsanız yakıt gibi kriterleri göz önünde bulundurabilirsiniz. Belirlediğiniz kriterler üzerine yoğunlaşarak boşa zaman kaybetmeden bu kriterlere uygun araçlara bakabilirsiniz.

    Araştırmaktan kaçınmayın

    Sıfır araba alımı ikinci el arabaya göre daha masraflıdır. Sektörde ikinci el araba ile ilgili araştırma çok fazla yapılırken benzer yoğunlukta bir araştırma da sıfır km araç için yapılması gerektiği konusu biraz daha göz ardı edilebilmektedir. İkinci el piyasasında aracın birkaç hasarı, boyanmış olması veya ağır kaza hasarının olduğu konusunda araştırmalar yapılır. Birden fazla tanınmış ustaya gidilir veya ekspertiz işlemi yapılır. Sıfır km araba içinde karşılaştırma arabanın daha sonra karşılaşıldığı arızasının olup olmadığı veya sıkça araba değiştiriyorsanız piyasada sık tercih edilen olması, aracı daha uyguna nasıl alabileceğiniz gibi durumlar araştırılabilir.

    Kriterler üzerine yoğunlaşma

    Gereksinimi belirlediniz ve kriterler sonucunda bazı araçlara ulaştınız. Bunlar arasında kıyaslamalar ve karşılaştırmalar yapabilirsiniz. Bu aşamada en büyük kaynağınız online ortamlar olacaktır. Youtube kanalları veya web siteleri üzerinden araç incelemelerine bakabilir detaylı bilgi alabilirsiniz. Ek olarak kişisel deneyimler için forumları veya araç incelemesi yapan platformun yorumlarını inceleyerek kullanıcı taraflı bilgiler toplayabilirsiniz. Bu gibi alanlardan elde edeceğiniz yakıt, arıza, masraf ve farklı opsiyonların bilgileri ile marka ve modele kararınız daha da olgunlaşacaktır. Satın alacağınız otomobili daha yakından tanıyacaksınız.

    Kampanyalardan yararlanın

    Otomobil firmaları veya sıfır km otomobil satışına aracı olan platformlar yılın belirli dönemlerinde kampanyalar oluşturmaktadır. Otomobil firmaları araç satışını arttırmak veya elinde stokları daha aza indirmek için bu kampanyaları belirli dönemlerde yapmaktadır. Otomobil firmaların web sitelerine veya diğer otomobil satışına aracı olan firmaların web sitesi üzerinden kampanyaları takip edebilir, mevcut liste fiyatından daha uyguna araç alabilirsiniz.
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    Haberler Ekonomi 6 aya kadar ödeme yok! Yüzde 0 ve 0.99 faizli kredilerle araba kampanyaları! İşte sıfır araç güncel satış kampanyaları, fiyatları!