Kripto para piyasalarında hareketli seyir devam ederken özellikle bitcoin fiyatlarındaki yükseliş piyasaları takip edenlerin dikkatini çekiyor. Analistlere göre Bitcoin'deki hızlı düşüşte, altcoin'lerin yükselişi, fazla değerlenen adres sayısındaki artış ve yüksek fonlama oranları etkili oldu. Kimi analistler de, yaşanan büyük düzeltmeyi art arda yapılan likidasyonlara bağlıyor. Peki, 1 bitcoin kaç TL, kaç dolar? İşte kripto para piyasalarda son gelişmeler

BİTCOİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, 19,484 dolar ile iki yıldan uzun sürenin zirvesine tırmandıktan sonra gelen satışlarla 17,000 doların da altına geriledi.