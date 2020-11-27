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    • Ekonomi
    • 27.11.2020 16:38
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    • 27.11.2020 17:04
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    Görevden aflarını talep eden ve 'un üyeliği sona erdi (TVF üyeliğine atanan Ahmet Burak Dağlıoğlu kimdir?)

    Son dakika haberi... İletişim Başkanlığı, görevden aflarını talep eden ve 'un üyeliğinin sona erdiğini bildirdi. Başkan Erdoğan tarafından Türkiye Varlık Fonu atandı. Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan Ahmet Burak Dağlıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanlığını yürütüyor.

    AA
    TVF'de görev değişimi! İşte yeni isim

    Türkiye Varlık Fonu yönetiminde görev değişimi yaşandı. İletişim Başkanlığı'ndan konuyla ilgili bir açıklama yapıldı.

    İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Görevlerinden aflarını talep eden Berat Albayrak ve Arda Ermut'un Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyelikleri sona ermiş, Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyeliğine Ahmet Burak Dağlıoğlu Cumhurbaşkanı tarafından atandı." ifadelerine yer verildi.



    Başkan Erdoğan tarafından Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyeliğine Ahmet Burak Dağlıoğlu atandı.



    AHMET BURAK DAĞLIOĞLU KİMDİR?
    Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunudur. Geçmişte Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği genel sekreterliği de yaptı.

    • Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi mezunudur.

    • IE Business School'da Global Master in Finance ve Bahçeşehir Üniversitesi Strategic Marketing and Brand Management alanlarında çift mastırlıdır.

    Yatırım Ajansı'nda Newyork'ta görev yaptı.

    Başbakanlık'ta geçmişte Yatırım Ajansı Başkan Yardımcılığı'nda bulundu. Yine aynı kurumda Kamu-Özel Sektör İş Birliği Daire Başkanliğı görevini de ifa etti.

    VARLIK FONU YÖNETİM KURULU KİMLERDEN OLUŞUYOR?
    Recep Tayyip Erdoğan

    Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı



    Prof. Dr. Erişah Arıcan

    Yönetim Kurulu Üyesi



    Hüseyin Aydın

    Yönetim Kurulu Üyesi

    Fuat Tosyalı

    Yönetim Kurulu Üyesi


    Zafer Sönmez

    Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi



    Burak Dağlıoğlu

    Yönetim Kurulu Üyesi



    Mustafa Rifat Hisarcıklıoğlu

    Yönetim Kurulu Üyesi

    VARLIK FONU PORTFÖYÜ
    2016 yılında kurulan TVF portföyünde Türkiye'nin öncelikli 8 sektöründen 23 şirket, 2 lisans ve çeşitli taşınmazlar bulunmaktadır.

    Ziraat Bankası

    Halkbank

    Vakıfbank

    Borsa İstanbul

    Türkiye Sigorta AŞ

    Türkiye Hayat Emeklilik AŞ

    Platform Ortak Kartlı Sistemler AŞ

    Platform Ortak Kartlı Sistemler AŞ

    Botaş

    Türkiye Petrolleri

    TVF Enerji

    TVF Rafineri ve Petrokimya

    Türk Hava Yolları

    PTT

    Türkiye Denizcilik İşletmeleri

    İzmir Alsancak Limanı

    TVF Maden

    Eti Maden

    Nakit Karşılığı Şans Oyunları Lisansı

    At Yarışı Düzenleme ve Bahis Kabul Etme Lisansı

    Turkcell

    Türksat

    Türk Telekom

    Çaykur

    Kayseri Şeker

    İstanbul Finans Merkezi


    VARLIK FONU NEDİR?

    Ulusal Varlık Fonları, çeşitli finansal varlıklara yatırım yaparak gelirini artırmayı hedefleyen, devletin sahipliği ve yönetimi altında çalışan fonlar olarak biliniyor.

    Varlık Fonu'nun geliri genellikle bütçe fazlalarından oluşuyor. Bir ülke eğer bütçe fazlası veriyorsa bu fazlayı 4 şekilde kullanabilir: (1) Harcamalarını artırır. (2) Mevcut vergi yükünü düşürür. (3) Borçlarını erken ödemeye tabi tutabilir. (4) Bir varlık fonu kurarak bütçe fazlalarını buraya aktarır ve bu fonla ulusal ya da yabancı bazı finansal varlıkları satın alıp gelirlerini artırmaya çalışarak gelecek kuşaklara refahı aktarma yoluna gidebilir.
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    Haberler Ekonomi Görevden aflarını talep eden Berat Albayrak ve Arda Ermut'un Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyeliği sona erdi (TVF üyeliğine atanan Ahmet Burak Dağlıoğlu kimdir?)