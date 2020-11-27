Türkiye Varlık Fonu yönetiminde görev değişimi yaşandı. İletişim Başkanlığı'ndan konuyla ilgili bir açıklama yapıldı.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Görevlerinden aflarını talep eden Berat Albayrak ve Arda Ermut'un Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyelikleri sona ermiş, Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyeliğine Ahmet Burak Dağlıoğlu Cumhurbaşkanı tarafından atandı." ifadelerine yer verildi.
Başkan Erdoğan tarafından Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyeliğine Ahmet Burak Dağlıoğlu atandı.
AHMET BURAK DAĞLIOĞLU KİMDİR?
Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunudur. Geçmişte Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği genel sekreterliği de yaptı.
• Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi mezunudur.
• IE Business School'da Global Master in Finance ve Bahçeşehir Üniversitesi Strategic Marketing and Brand Management alanlarında çift mastırlıdır.
Yatırım Ajansı'nda Newyork'ta görev yaptı.
Başbakanlık'ta geçmişte Yatırım Ajansı Başkan Yardımcılığı'nda bulundu. Yine aynı kurumda Kamu-Özel Sektör İş Birliği Daire Başkanliğı görevini de ifa etti.
VARLIK FONU YÖNETİM KURULU KİMLERDEN OLUŞUYOR?
Recep Tayyip Erdoğan
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı
Prof. Dr. Erişah Arıcan
Yönetim Kurulu Üyesi
Hüseyin Aydın
Yönetim Kurulu Üyesi
Fuat Tosyalı
Yönetim Kurulu Üyesi
Zafer Sönmez
Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi
Burak Dağlıoğlu
Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa Rifat Hisarcıklıoğlu
Yönetim Kurulu Üyesi
VARLIK FONU PORTFÖYÜ
2016 yılında kurulan TVF portföyünde Türkiye'nin öncelikli 8 sektöründen 23 şirket, 2 lisans ve çeşitli taşınmazlar bulunmaktadır.
Ziraat Bankası
Halkbank
Vakıfbank
Borsa İstanbul
Türkiye Sigorta AŞ
Türkiye Hayat Emeklilik AŞ
Platform Ortak Kartlı Sistemler AŞ
Platform Ortak Kartlı Sistemler AŞ
Botaş
Türkiye Petrolleri
TVF Enerji
TVF Rafineri ve Petrokimya
Türk Hava Yolları
PTT
Türkiye Denizcilik İşletmeleri
İzmir Alsancak Limanı
TVF Maden
Eti Maden
Nakit Karşılığı Şans Oyunları Lisansı
At Yarışı Düzenleme ve Bahis Kabul Etme Lisansı
Turkcell
Türksat
Türk Telekom
Çaykur
Kayseri Şeker
İstanbul Finans Merkezi
VARLIK FONU NEDİR?
Ulusal Varlık Fonları, çeşitli finansal varlıklara yatırım yaparak gelirini artırmayı hedefleyen, devletin sahipliği ve yönetimi altında çalışan fonlar olarak biliniyor.
Varlık Fonu'nun geliri genellikle bütçe fazlalarından oluşuyor. Bir ülke eğer bütçe fazlası veriyorsa bu fazlayı 4 şekilde kullanabilir: (1) Harcamalarını artırır. (2) Mevcut vergi yükünü düşürür. (3) Borçlarını erken ödemeye tabi tutabilir. (4) Bir varlık fonu kurarak bütçe fazlalarını buraya aktarır ve bu fonla ulusal ya da yabancı bazı finansal varlıkları satın alıp gelirlerini artırmaya çalışarak gelecek kuşaklara refahı aktarma yoluna gidebilir.