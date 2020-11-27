Yarın kargolar açık olacak mı? Aras, MNG, Yurtiçi, PTT Kargo hafta sonu açık mı? İşte çalışma saatleri...

Yarın kargolar açık olacak mı? Hafta sonu kargo şubelerinde işlem yapacak olan vatandaşlar kargo şirketlerinin yarın açık olup olmayacağını merak ediyor. Geçtiğimiz haftadan itibaren hafta sonları saat 10.00 ile 20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başlandı. Bu bağlamda kargo şubelerinde işleri olanlar yarın şubelerin açık olup olmadığını merak ediyor. Peki, yarın kargolar açık olacak mı? Aras, MNG, Yurtiçi, PTT Kargo hafta sonu açık mı? İşte detaylar...

YARIN KARGOLAR AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelgeyle açık olacak kurum ve kuruluşlar belli oldu. Bu bağlamda yarın kargolar açık olacak.