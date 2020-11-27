Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 27.11.2020 16:43
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.11.2020 16:43
    ABONE OL

    Fitch Rating: 'ın kuruluşları üzerinde uzun vadeli etkileri olacak'

    Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ının al kurumlar üzerinde uzun vadeli olumsuz etkileri olacağını bildirdi.

    AA
    Salgının finans kuruluşları üzerindeki etkisi!

    Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ının al kurumlar üzerinde uzun vadeli olumsuz etkileri olacağını bildirdi.

    Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, finansal kurumların salgının uzun vadeli k darbelerine maruz kalacağı, bunun da büyük olasılıkla çoğu nın ve ABD'deki sağlık sigortası şirketlerinin kredi profilleri üzerinde negatif etkilerinin olacağı belirtildi.

    Salgının ardından uzun süre bankaların zorlu bir faaliyet ortamına sahip olacağı belirtilen açıklamada, artması beklenen işsizliğin ve ekonomik zayıflığın özellikle orta ve küçük ölçekli işletmelerin yoğun olarak kredi aldığı finansal kuruluşların varlık kaliteleri üzerindeki baskıyı artırabileceği kaydedildi.

    Fitch Ratings'in açıklamasında ayrıca zayıf talebin ve azalan sermaye piyasası aktivitesinin finans kuruluşlarının gelirlerini baskılayabileceği, mevcut olumsuz koşulların finans sektöründe küresel ölçekte konsolidasyonu artırabileceği kaydedildi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi Fitch Rating: 'Salgının finans kuruluşları üzerinde uzun vadeli etkileri olacak'