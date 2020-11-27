Flaş karar! SGK harekete geçti! Artık ödeme alacaksınız! Tek yapmanız gereken ise...

Yatarak tedavi görecekler SGK istirahat parasını ne kadar almaktadır?

Yatarak tedavi görecek kişiler ayakta tedavi olanlara nazaran daha az istirahat raporu parası almaktadır. Buna göre yatarak tedavi görecek kişilerin alacağı istirahat raporu parası günlük maaşın yarısı kadardır ve ödemeler yine TGK tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaktadır.

SGK istirahat raporu alma koşulları nelerdir?

İstirahat raporu sahibi olan bir çalışanın Toplumsal Güvenlik Kurumu'ndan raporlu olduğu süre süresince ücret alabilmesi için rapor almış olduğu günden önceki 1 senelik süreçte belirlenen prim gün sayısının ödenmiş olması gerekmektedir. Ödenmesi ihtiyaç duyulan prim günü sayısı 90'dır. Rapor tarihinden önceki 1 yıl içinde minimum 90 günlü prim yatırmış olan kişiler rapor tutarı almaya hak kazanmaktadırlar.

Alınan istirahat raporunun süresi 1 ya da 2 benzer biçimde kısa süreli ise bu istirahat raporları için Toplumsal Güvenlik Kurumu'ndan ödeme alınmamaktadır. Ödeme yapılmamasının sebebi işverenin bu raporları kişinin maaşından kesmemesidir.

Sıhhat kuruluşlarındaki uzman doktorlar tarafınca hazırlanan SGK istirahat raporunda, çalışanın niçin iş göremeyeceği, hangi teşhiste bulunulduğu raporda detaylı bir halde yer almalıdır. Aynı raporun ilgili tabip tarafınca imzalı ve kaşeli olması gerekmektedir. Bu şartları sağlamayan raporlar Toplumsal Güvenlik Kurumu tarafınca onaylanmamakta ve kişilere ödeme yapılamamaktadır.

Alınan istirahat raporunun 5 iş günü içinde işveren tarafınca e-Rapor sistemine girilmesi ve Toplumsal Güvenlik Kurumu'na bildirilmesi gerekmektedir. Eğer işveren yok ise kişinin bizzat kendisinin Toplumsal Güvenlik Kurumu'na ibraz etmesi gerekmektedir.