ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere aralık ayında toplantılarını yapacak. 7 milyona yakın çalışanı doğrudan ilgilendiren asgari ücret zam oranı aralık ayı sonunda belli olacak.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücret her yıl aralıkta işçi, işveren ve kamunun temsilcilerinden oluşan 15 kişiyle toplanıyor. Bünyesinde en çok işçiyi bulunduran işçi sendikası (Türk-İş) ile en çok üyeyi bulunduran işveren sendikası (TİSK) 5'er üye ile temsil ediliyor.

Komisyon çalışmalarını tamamladıktan sonra bir ücret belirliyor ve bu karar kesin oluyor. Belirlenen rakam, asgari ücret olarak bir yıl boyunca uygulanıyor.