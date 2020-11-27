Emeklilik şirketleri de asistansa sarıldı

Küresel boyutta bir pandemiyle beraber geçirdiğimiz süre bir yıla yaklaşırken, pandeminin farklı sektörlere olan etkilerinin boyutları da daha net ortaya çıkıyor. Pandemiyle beraber dönüşen ve yeni ortama uyum sağlamayı başaran sektörlerden biri de asistans sektörü. Hem insan hayatını hem de ekonomiyi tehdit eden bir salgının kaçınılmaz olarak bireysel emeklilik katılımcılarının beklenti ve davranışlarını da etkilediğini ifade eden Assist Line Yönetim Kurulu Başkanı Metin Öztürk, bu yıl hayatımızda meydana gelen değişikliklerin özellikle emeklilik tarafında asistans talebini artırdığını söyledi.

Öztürk, "Dönemin ihtiyaçlarını göz önüne alarak harekete geçen emeklilik şirketleri; ürünlerine tıbbi danışma, doktorlu ambulans gönderimi, bakıcı hizmeti ve ilaç gönderimi gibi medikal hizmetlerin yanı sıra araç kiralama, hobi kulüpleri, trafik/yol danışma ve diyetisyen gibi asistans hizmetleri ekleyerek pandemi döneminde katılımcıların değişen ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışıyor" diye konuştu.

VERGİ GELİRLERİ ARTIYOR

Sektörde toplam ciro büyüklüğünün bu yıl 1 milyar lirayı aştığını belirten Öztürk, iş yapış süreçlerindeki gelişim hakkında da görüşlerini paylaştı. Asistans tarafındaki büyümenin aynı zamanda çekici hizmetlerinde ve çilingir hizmetlerinde bireysel olarak faturasız yapılan işlemlerin de önünü kestiğini vurgulayan Öztürk, şöyle konuştu: "Eskiden bireysel olarak belgesiz ve ayak üstü olarak halledilen bazı hizmetler, sektörün gelişmesi ve profesyonelleşmesiyle beraber kayıt altında ve belgelenmiş olarak müşteriye sunuluyor. Bu durum hem hizmetlerin kalitesini artırıyor hem de ödenen vergilerle beraber kamuya büyük bir getiri sağlıyor."