Haftanın son işlem gününde döviz kurlarındaki güncel durumu merak edenler arama motorlarında araştırmalarını sürdürüyor. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 7,8790 liradan, avro 9,4070 liradan güne başladı. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,8830 lira, avronun satış fiyatı ise 9,3880 lira olmuştu. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? İşte dolar ve euro alış satış fiyatları
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
ALTININ KİLOGRAMI 455 BİN 150 LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 455 bin 150 liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 452 bin 315, en yüksek ise 460 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,05 düşüşle 455 bin 150 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 617 milyon 600 bin 252,63 lira, işlem miktarı ise 3.536 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 trilyon 619 milyon 74 bin 702,27 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Nadir Döviz ve Kıymetli Maden şeklinde sıralandı.
AVRUPA BORSALARI KARIŞIK SEYİRLE AÇILDI
Avrupa borsaları, güne karışık bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 azalışla 391 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 13.317 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,9 azalışla 6.307 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 yükselişle 5.578 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 8.111 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,4 artışla 22.302 puanda bulunuyor.
Avro/dolar paritesi, analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 1,19 seviyesinin üzerine yerleşirken, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1,1927 seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, Brexit'e ilişkin görüşmelerden gelen olumsuz haber akışıyla Avrupa borsalarında karışık bir seyir izlendiğini söyledi.
Bugün, Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmelerin de yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydetti.
ASYA BORSALARI HİNDİSTAN HARİÇ YÜKSELDİ
Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Hindistan'da Sensex endeksi negatif ayrıştı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında başvurulan tedbirlerin süresinin uzatılması pay piyasalarını baskılarken, aşı çalışmalarına ilişkin pozitif haber akışı ve teşvik beklentileri piyasaları destekleyen unsurlar olarak öne çıkıyor.
Bugün Japonya'da açıklanan verilere göre, çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi beklentiler doğrultusunda yıllık yüzde 0,7 azaldı. Veri sonrası Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 artarak 26.645 puandan kapandı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,2 değer kaybederek 104 seviyelerinde dengelendi.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi, kapanışa yakın yüzde 0,3 artarak 3.380 puan oldu.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 düşüşle 44.227 puanda, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 artışla 2.634 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 26.858 puanda seyrediyor.
BRENT 48 DOLARIN ALTINDA, ALTIN YATAY
Covid-19'a karşı geliştirilen aşılara ilişkin olumlu haberlerin desteğinde yükselen Brent petrol, pandeminin ortaya çıktığı Mart ayından bu yana ilk kez 49 doları gördükten sonra, artan talep kaygılarıyla düşerek 48 doların da altına geriledi.
Covid-19'a karşı geliştirilen aşılara ilişkin olumlu haberlerin ardından, yatırımcıların güvenli liman varlıklardan çıkışlarıyla 1,800 dolara kadar inen altın, 1,810 dolar sınırında yatay hareket ediyor.
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 0.25 düşüşle 47.65 dolar,
- Batı Teksas yüzde 0.27 düşüşle 44.87 dolar,
- altın yüzde 0.02 düşüşle 1,809.65 dolar,
- gümüş yüzde 0.47 düşüşle 23.22 dolar,
- bakır yüzde 1.17 artışla 7,412.00 dolar,
- platin yüzde 1.10 düşüşle 955.86 dolar,
- paladyum yüzde 0.19 artışla 2,399.82 dolar düzeyindeydi.