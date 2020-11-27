Altın fiyatlarıyla birlikte en çok sorgulatılanlar arasında gümüş fiyatları da yer alıyor. Aşı haberlerinin gelmesiyle birlikte altın fiyatlarında dalgalı seyir görülüyor. Gümüş fiyatlarında da benzer bir seans geride kalırken, başladığı seviyeden seansı tamamladı. Uluslararası piyasalarda günü 23.33 dolar/onstan kapattı. Peki, gümüş fiyatları ne kadar oldu? İşte Kapalıçarşı canlı gram gümüş fiyatlarında son durum

GÜMÜŞ FİYATLARI NE KADAR OLDU?

GRAM ALIŞ(TL) 5,69

GRAM SATIŞ(TL) 5,70