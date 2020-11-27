Zirvenin açılışında konuşan Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Alpogan Sabri Erdoğan, girişimcileri desteklemeyi sürdürdüklerini hatırlattı. Pandemi süresince tüm dünyada teknoloji yatırımcılarının fonlama süreçlerinin kesintiye uğradığını hatırlatan Erdoğan, "Türkiye'de ise bu yılın ilk 10 ayında girişim şirketlerine 118 milyon dolarlık rekor düzeyde fon aktardık" dedi. Önümüzdeki yıl girişim şirketlerine 200- 300 milyon dolarlık bir fon sağlamayı öngördüklerini de söyleyen Erdoğan, "Hepinizi Borsa İstanbul özel pazar bünyesine bekliyoruz. Biz elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız" diye konuştu.