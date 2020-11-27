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    • Ekonomi
    • 27.11.2020 Gazete
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    ’dan davet var! Şirketlere 300 milyon dolar

    Zirvenin açılışında konuşan Genel Müdür Yardımcısı Alpogan Sabri Erdoğan, girişimcileri desteklemeyi sürdürdüklerini hatırlattı. Pandemi süresince tüm dünyada teknoloji yatırımcılarının fonlama süreçlerinin kesintiye uğradığını hatırlatan Erdoğan, “’de ise bu yılın ilk 10 ayında girişim şirketlerine 118 milyon dolarlık rekor düzeyde fon aktardık” dedi.

    Borsa İstanbul’dan davet var

    Zirvenin açılışında konuşan Genel Müdür Yardımcısı Alpogan Sabri Erdoğan, girişimcileri desteklemeyi sürdürdüklerini hatırlattı. Pandemi süresince tüm dünyada teknoloji yatırımcılarının fonlama süreçlerinin kesintiye uğradığını hatırlatan Erdoğan, "'de ise bu yılın ilk 10 ayında girişim şirketlerine 118 milyon dolarlık rekor düzeyde fon aktardık" dedi. Önümüzdeki yıl girişim şirketlerine 200- 300 milyon dolarlık bir fon sağlamayı öngördüklerini de söyleyen Erdoğan, "Hepinizi Borsa özel pazar bünyesine bekliyoruz. Biz elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız" diye konuştu.

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    Haberler Ekonomi Borsa İstanbul’dan davet var! Şirketlere 300 milyon dolar