Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun, "Kripto Para Araştırma Raporu"nun "Dijital Para ve Tarihçesi" başlıklı bölümünde, "klasik para anlayışından farklı olarak ortaya çıkan dijital paranın, dünyada son yıllarda ciddi bir şekilde yaygınlaşan yeni bir alternatif değişim aracı" olduğu belirtilerek, şöyle denildi:

"Günümüzde özellikle gelişmiş ülkelerde harcamalar kâğıt para yerine, büyük oranda dijital paralarla gerçekleştirilmektedir. Dijital paralar kâğıt paraların temsili olup, elektronik olarak saklanmaktadır ve transfer edilebilir özelliklere sahiptir.

"Teknolojinin gelişmesi ve dijitalleşme ile birlikte paranın sanallaşması da gerçekleşmiştir. Dijital para fikri ilk olarak 1980'lerin sonunda Hollanda'da ortaya çıkmıştır.