



EV HANIMLARI DA DAHİL OLACAK

Türkiye Kargo, Kurye ve Lojistik İşletmecileri Derneği (KARİD) Başkanı Aslan Kut, ev hanımlarını da sisteme dahil etmek için BTK ile görüştüklerini vurguladı. Aslan Kut, "Evde kimse olmadığı için teslim edilemeyen kurye ya da kargolar ev hanımlarına verilecek. Hem ev hanımı kazanacak hem de gönderi daha sağlıklı yapılacak" dedi. Yeni teslimat noktaları yaratmak için AVM'lerle de görüşmeler yaptıklarını ifade eden Başkan Kut, "Zincir mağazaların şubeleri de teslimat noktası olabilir" diye konuştu.



SÜREÇ NASIL İŞLİYOR

Ürün, dağıtıcı ekip tarafından esnafın dükkânına teslim ediliyor.

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aketi kontrol eden esnaf, karşılığında irsaliyeyi teslim alıyor ve sisteme kargonun teslim edildiğine dair giriş yapıyor. Teslimatı yaparken tüketicinin vereceği kodu sisteme giriyor.

Kimlik doğrulamasını yaptıktan sonra paketi sahibine teslim ediyor. Bu işlem için müşteriden de sisteme girmek isteyen esnaftan da bir ücret talep edilmiyor.

