BİM 27 Kasım aktüel ürünler kataloğunda bu hafta özellikle teknoloji ürünlerinde geniş bir yelpaze var. BİM'de bugün sabah saatlerinden itibaren satışa sunulan ürünler arasında HP Pavilion Gaming Laptop, Taşınabilir SSD Hafıza 256 GB, Polosmart Gaming Klavye, Polosmart Gaming Mouse Seti, Jabra Elite 65t Tam Kablosuz Kulaklık Titanyum Siyah, Polosmart Pro Kulaklık, Hometech Tablet 10.1 inç, Polosmart Pubg Joystick Basic, Free Sound Karaoke Mikrofon ve Işık Küresi Seti satışa sunuldu. İşte BİM 27 Kasım aktüel kataloğu

BİM 27 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU