BİM 27 Kasım aktüel ürünler kataloğunda bu hafta özellikle teknoloji ürünlerinde geniş bir yelpaze var. BİM'de bugün sabah saatlerinden itibaren satışa sunulan ürünler arasında HP Pavilion Gaming Laptop, Taşınabilir SSD Hafıza 256 GB, Polosmart Gaming Klavye, Polosmart Gaming Mouse Seti, Jabra Elite 65t Tam Kablosuz Kulaklık Titanyum Siyah, Polosmart Pro Kulaklık, Hometech Tablet 10.1 inç, Polosmart Pubg Joystick Basic, Free Sound Karaoke Mikrofon ve Işık Küresi Seti satışa sunuldu. İşte BİM 27 Kasım aktüel kataloğu
BİM 27 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Hometech
Tablet 10.1 inç
• 4 çekirdekli işlemci
• 32 GB dahili hafıza
Bodysmart
Vücut Analiz Baskülü Smart
• Detaylı vücut analizi
• Yağ, kemik, kas yüzdesi ölçümü
Dijital Göstergeli Termos
• Hafif, çift katmanlı, sızdırmaz, ısı göstergeli On The Go akıllı termos
• İç hazne: 500 ml
Naturalove
Bambu Stantlı Fincan Seti 6'lı
• Bambu stant, 6 adet porselen fincan, 6 adet bambu fincan tabağı
Desenli Cam Sürahi
• 1 L cam şişe
Kumtel
Fanlı Elektrikli Isıtıcı
• 3 ayrı güçte kullanım seçeneği
• Termik kesici sayesinde tehlike anında otomatik kapanma
Pantolon Görünümlü Termal Kadın Tayt
• S/M-L/XL beden
Çocuk Atkı Bere Eldiven Takımı 3'lü
• %100 akrilik
Akıllı Bultak Puzzle
• Tablet ve telefona yüklenen uygulama sayesinde canlanır ve konuşur