Koronavirüs salgının çalışma hayatına getirdiği değişikliklerden biri de kanunlarda bulunmasına rağmen bugüne kadar çok fazla tercih edilmeyen bir uygulamanın işlevsel hale gelmesi oldu. Özellikle hizmet sektörü için kurtarıcı nitelikte. Çağrı üzerine yapılan sözleşmelerde dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunuyor. İşte çalışanın mağduriyet yaşamaması için dikkat etmesi gerekenler... İşverene işgücü yoğunluğunu, kendisine gelen talebe göre şekillendirme imkanı sunan çağrı üzerine çalışma, belirli bir dönem içinde işçinin ne kadar çalıştırılacağının belirlendiği fakat ne zaman çalıştırılacağının kesin olarak belirlenmediği iş sözleşmelerini ifade ediyor. Normal kısmi süreli sözleşmelerden ayrılan yönü de işçinin hangi günlerde ve/veya hangi hafta çalıştırılacağının önceden belirlenmemiş olması.