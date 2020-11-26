ÇALIŞSANIZ BİLE SİGORTALILIĞINIZ DURDURULACAK

Soru: 5 Mart 2017'de ilk Bağ-Kurlu olarak sigorta girişim var. Bugüne kadar prim ödemesi yapmadım, sadece sigorta kaydım yapıldı. Önceki yapılandırmalardan yararlanmak istedim, yapamadım. Şimdi sigortalılığımın durdurulacağı söyleniyor, doğru mudur? Halen çalışıyorum, bu durumda sigortalılığım nasıl durdurulabilir? Engin K.

Cevap: Yeni çıkan yasaya göre sigortalılığınız durdurulacak. Şöyle ki; yeni yasaya göre bu yılın ekim ayı öncesi prim borcu olanlar ve sizin gibi sigorta kaydı yapılmasına rağmen hiç prim ödememiş olanların sigortalılık süreleri durdurulacak, sigortalı sayılmayacaksınız. 1 Kasım 2020 tarihi itibariyle yeniden sigortalı olarak girişiniz yapılacak. Yani, 4 yılınız sigortalı sayılmayacak.