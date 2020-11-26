Bitcoin 18 bin doların altına geriledi





Paribu'nun "Dijital Varlık Regülasyonu: Çapraz Ülke Analizi" başlıklı çalışmasında, Almanya'daki "kripto varlıklar için düzenleyici çerçeve" şöyle anlatıldı:

"Sınıflandırılmalarına bağlı olarak, kripto varlıklar birden çok finansal regülasyona tabidirler.

- Almanya Bankacılık Kanunu (KWG - Kreditwesengesetz),

- Ödeme Hizmetleri Kanunu (ZAG - Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz),

- Menkul Kıymetler İzahname Kanunu (WpPG - Wertpapierprospektgesetz),

- Menkul Kıymetler Ticareti Kanunu (WpHG - Wertpapierhandelsgesetz),

- Yatırım Kanunu (KAGB - Kapitalanlagegesetzbuch),

- Yatırım Ürünleri Kanunu, VermAnlG (Vermögensanlagegesetz),

- Alman Kara Para Aklamayla Mücadele Kanunu (GwG - Geldwӓschegesetz) gibi kanunlar, vakanın çeşidine göre kripto varlık iş modelleri, kripto varlık ihraçları ve alım-satımları üzerinde uygulanacaktır.

"Almanya düzenleyici çerçevesi, Almanya'da faaliyet gösteren işletmelere ve yapılacak ihraçlara uygulanabilir; bu da ya işletmenin ya da ihraççının Almanya'da ikamet etmesi veya yurtdışından yapılan bir iş ise işin Alman piyasalarına yönelmiş olması anlamındadır. Hedef Almanya'daki müşteri/yatırımcılar ise hizmetler ve ihraçlar Alman piyasalarına yönlendirilir. "Bu değerlendirmelerde bir arzın Almanca olması her zaman belirleyici bir faktördür. Ters talep denen durumlar için bazı istisnalar yapılabilir; Alman şirketler veya müşteriler tarafından yabancı bir hizmet ihracı hakkında bilgi istenmesi gibi. Bu istisnanın uygulanması için, pazarlamanın Almanya'da olmaması ve talebin türünün net olarak belgelendirilmesi gerekir."