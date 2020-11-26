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    • Ekonomi
    • 26.11.2020 09:26
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    • 26.11.2020 09:26
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    Araç sahipleri dikkat! Motorine 33 kuruş bekleniyor

    Son anlarda gündeme gelen zam haberleri araç sahiplerini endişelendirdi. Peki, 'de e ve motorine zam var mı, motorin zam beklentisi oluştu mu, benzin fiyatları yükselecek mi?

    Araç sahipleri dikkat! Cuma gününden itibaren...

    Motorin grubuna cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 33 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

    AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

    Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.



    Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

    Öte yandan Brent petrolün varili, Suudi Arabistan milli petrol şirketi Saudi Aramco'nun Cidde kenti yakınlarındaki petrol dağıtım istasyonuna saldırı düzenlenmesi sonrasında uluslararası piyasalarda 47,98 dolara kadar yükseldi.

    Dün günü 46,04 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varili, saat 19.05 itibarıyla kapanışa göre yüzde 4,21 artışla 47,98 dolar oldu.

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    Haberler Ekonomi Araç sahipleri dikkat! Motorine 33 kuruş zam bekleniyor