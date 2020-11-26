Emekliler için son yıllarda pek çok önemli düzenleme hayata geçirildi. Bu kapsamda taban aylıklarda art arda artış yapıldı. En düşük emekli aylığı ödemesi 2019'da bin, bu yıl bin 500 liraya yükseltildi. Emeklilere 6 ayda bir yapılan zamda son 40 gün. Yıl sonu yaklaşırken enflasyonla ilgili beklentilerin yükselmesi, maaş artışıyla ilgili hesapların yeniden yapılmasını sağladı. Son 4 aylık enflasyona göre memura ve memur emeklisine fark, SSK ve Bağkur emeklisine yüzde 5 zam görünmüştü. SSK ve Bağkur emeklisi temmuz itibarıyla son 6 aylık (ocak-haziran) enflasyona göre yüzde 5.75, memur ve memur emeklisi de yüzde 4 toplu sözleşme zammına ek olarak yüzde 1.75 oranında enflasyon farkı almıştı. 3 Kasım itibarıyla açıklanan ekim enflasyonu ile son 4 aylık enflasyon kümülatif yüzde 4.61 olmuştu.
YÜZDE 4'Ü GEÇTİĞİ ORANDA
Memur ve memur emeklilerine toplu sözleşme gereği 2020'nin ikinci 6 ayı için yüzde 4 zam yapılmıştı. İkinci 6 aya ilişkin enflasyon farkı ocakta maaşa yansıtılacak. Memurlara 2021 yılının ilk 6 ayı için ocakta yüzde 3 de toplu sözleşme zammı ödenecek. Yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyon farkı da bu zamma eklenecek. Son 4 aylık veriye göre fark yüzde 0.61. Yüzde 12.1'lik tahmine göre yüzde 2.35 farkın oluşması, hatta bu oranın aşılması olası.
NE KADAR YANSIYACAK?
Enﬂasyon tahminler doğrultusunda gerçekleşirse memur kesimi yüzde 2.35'lik enﬂasyon farkıyla toplamda yüzde 5.35 (ocak zammı olan yüzde 3+ enﬂasyon farkı yüzde 2.35) zam almış olacak.
Yıllık enﬂasyon yüzde 13'e yaklaşırsa bu sefer fark 3.25'e doğru çıkabilecek. Bu durumda da ocak zammı yüzde 6.25'e çıkmış olacak. Bu iki öngörüden ilki gerçekleşirse, en düşük memur maaşı (15/1 hizmetli) 3.523 liradan 3.711 liraya, en düşük memur emeklisinin maaşı da 2.814 liradan 2.964 liraya çıkacak.
Yüzde 3.25'lik farkın oluşması durumunda en düşük memur maaşı 3.743 liraya, en düşük memur emeklisi maaşı da 2.989 liraya yükselmiş olacak.
SSK VE BAĞ-KUR'LUNUN HESABI NASIL OLACAK?
SSK ve Bağkur emeklisi temmuz itibarıyla son 6 aylık (ocak-haziran) enﬂasyona göre yüzde 5.75 zam almıştı. Son 4 aylık enﬂasyon (temmuz-ekim) yüzde 4.61 oldu. Yıl sonu yeni enﬂasyon tahmini yüzde 12.1. Bu öngörü gerçekleşirse yüzde 6.35 civarı bir zam gündeme gelecek.
4 aylık enﬂasyona göre en düşük esnaf maaşı 1.627 liradan 1.702 liraya, en düşük çiftçi emeklisi aylığı 1.534 liradan 1.604 liraya çıkıyor. Tahminler doğrultusunda yüzde 12'yi aşan enﬂasyon verileri sonrasında yüzde 7'ye yakın bir zammın maaşlara yansıtılması muhtemel.
Emekli esnaf maaşı bu koşullarda en az 1.740 lira olacak. 1.900 lira maaşı olan SSK emeklisinin aylığı ise 130 lira civarında artacak. SSK emekli aylığı en düşük 1.500 lira olarak uygulanıyor.
Emekli ve memura zam! 3 bin 711 lira...
KAYNAK: Posta