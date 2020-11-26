Emekliler için son yıllarda pek çok önemli düzenleme hayata geçirildi. Bu kapsamda taban aylıklarda art arda artış yapıldı. En düşük emekli aylığı ödemesi 2019'da bin, bu yıl bin 500 liraya yükseltildi. Emeklilere 6 ayda bir yapılan zamda son 40 gün. Yıl sonu yaklaşırken enflasyonla ilgili beklentilerin yükselmesi, maaş artışıyla ilgili hesapların yeniden yapılmasını sağladı. Son 4 aylık enflasyona göre memura ve memur emeklisine fark, SSK ve Bağkur emeklisine yüzde 5 zam görünmüştü. SSK ve Bağkur emeklisi temmuz itibarıyla son 6 aylık (ocak-haziran) enflasyona göre yüzde 5.75, memur ve memur emeklisi de yüzde 4 toplu sözleşme zammına ek olarak yüzde 1.75 oranında enflasyon farkı almıştı. 3 Kasım itibarıyla açıklanan ekim enflasyonu ile son 4 aylık enflasyon kümülatif yüzde 4.61 olmuştu.