Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 26.11.2020 10:22
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.11.2020 10:22
    ABONE OL

    'ten uçak biletlerinde yüzde 40 indirim!

    Son dakika haberleri.. Türk Hava Yolları'nın () başarılı markası , yurt içi uçuşlarda vergiler hariç yüzde 40 indirimli uçma fırsatı sunuyor.

    Sabah
    Anadolujet'ten uçak biletlerinde yüzde 40 indirim!

    'in kampanyalı fiyatlarından yararlanmak isteyen yolcular, 26-29 Kasım 2020 tarihine kadar tüm satış kanalları üzerinden satın alacakları biletler ile 18 Aralık 2020-31 Mart 2021 tarihleri arasında vergiler hariç yüzde 40 indirimli uçabilecek.

    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hariç tüm yurt içi uçuşlarını kapsayan kampanyada tüm ücret ve sınıf paketlerinde geçerli olacak, bebek yolcular ise kampanya kapsamı dışında olacak.

    Kampanya indirimi diğer indirimlerle birleştirilemeyecek ve satın alınan biletlerde iptal, iade ve değişiklik işlemlerinde orijinal bilet kuralları geçerli olacak.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi Anadolujet'ten uçak biletlerinde yüzde 40 indirim!