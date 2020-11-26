Milyonlarca memur ve emekliyi yakından ilgilendiriyor. 2021 Ocak zammı ile yeni maaşlarının ne kadar olacağı merak ediliyordu. Kuruşu kuruşuna hesaplandı. Ve belli oldu enflasyon rakamlarına göre işte yeni zamlı maaşlar... En düşük aylık 2019'da bin, bu yıl bin 500 liraya çıkarılırken ,emekliler yeni bir artış beklentisi taşıyor. Türkiye Emekliler Derneği'nden 'Asgari emekli aylığı yeniden belirlensin, asgari ücret seviyesine yükseltilsin' çağrısı geldi. Enflasyondaki yukarı yönlü seyir Merkez Bankası'nın hedeflerine de yansımıştı. Bu kapsamda yılsonu enflasyon tahmini yüzde 8.9'dan yüzde 12.1'e yükseltilmişti. Merkez Bankası'nın geçen hafta yayımladığı beklenti anketinde ise yılsonu tahmini yüzde 12.47 oldu. Yine Merkez, 19 Kasım'daki 4.75 puanlık faiz artırımıyla ilgili açıklamasında enflasyonda döviz kuru kaynaklı yükselişe işaret etmişti.