Milyonlarca memur ve emekliyi yakından ilgilendiriyor. 2021 Ocak zammı ile yeni maaşlarının ne kadar olacağı merak ediliyordu. Kuruşu kuruşuna hesaplandı. Ve belli oldu enflasyon rakamlarına göre işte yeni zamlı maaşlar... En düşük aylık 2019'da bin, bu yıl bin 500 liraya çıkarılırken ,emekliler yeni bir artış beklentisi taşıyor. Türkiye Emekliler Derneği'nden 'Asgari emekli aylığı yeniden belirlensin, asgari ücret seviyesine yükseltilsin' çağrısı geldi. Enflasyondaki yukarı yönlü seyir Merkez Bankası'nın hedeflerine de yansımıştı. Bu kapsamda yılsonu enflasyon tahmini yüzde 8.9'dan yüzde 12.1'e yükseltilmişti. Merkez Bankası'nın geçen hafta yayımladığı beklenti anketinde ise yılsonu tahmini yüzde 12.47 oldu. Yine Merkez, 19 Kasım'daki 4.75 puanlık faiz artırımıyla ilgili açıklamasında enflasyonda döviz kuru kaynaklı yükselişe işaret etmişti.
YÜZDE 4'Ü GEÇTİĞİ ORANDA
Memur ve memur emeklilerine toplu sözleşme gereği 2020'nin ikinci 6 ayı için yüzde 4 zam yapılmıştı. İkinci 6 aya ilişkin enflasyon farkı ocakta maaşa yansıtılacak. Memurlara 2021 yılının ilk 6 ayı için ocakta yüzde 3 de toplu sözleşme zammı ödenecek. Yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyon farkı da bu zamma eklenecek. Son 4 aylık veriye göre fark yüzde 0.61. Yüzde 12.1'lik tahmine göre yüzde 2.35 farkın oluşması, hatta bu oranın aşılması olası.
NE KADAR YANSIYACAK?
Enﬂasyon tahminler doğrultusunda gerçekleşirse memur kesimi yüzde 2.35'lik enﬂasyon farkıyla toplamda yüzde 5.35 (ocak zammı olan yüzde 3+ enﬂasyon farkı yüzde 2.35) zam almış olacak.
Yıllık enﬂasyon yüzde 13'e yaklaşırsa bu sefer fark 3.25'e doğru çıkabilecek. Bu durumda da ocak zammı yüzde 6.25'e çıkmış olacak. Bu iki öngörüden ilki gerçekleşirse, en düşük memur maaşı (15/1 hizmetli) 3.523 liradan 3.711 liraya, en düşük memur emeklisinin maaşı da 2.814 liradan 2.964 liraya çıkacak.
Yüzde 3.25'lik farkın oluşması durumunda en düşük memur maaşı 3.743 liraya, en düşük memur emeklisi maaşı da 2.989 liraya yükselmiş olacak.
SSK VE BAĞ-KUR'LUNUN HESABI NASIL OLACAK?
SSK ve Bağkur emeklisi temmuz itibarıyla son 6 aylık (ocak-haziran) enﬂasyona göre yüzde 5.75 zam almıştı. Son 4 aylık enﬂasyon (temmuz-ekim) yüzde 4.61 oldu. Yıl sonu yeni enﬂasyon tahmini yüzde 12.1. Bu öngörü gerçekleşirse yüzde 6.35 civarı bir zam gündeme gelecek.
4 aylık enﬂasyona göre en düşük esnaf maaşı 1.627 liradan 1.702 liraya, en düşük çiftçi emeklisi aylığı 1.534 liradan 1.604 liraya çıkıyor. Tahminler doğrultusunda yüzde 12'yi aşan enﬂasyon verileri sonrasında yüzde 7'ye yakın bir zammın maaşlara yansıtılması muhtemel.
Emekli esnaf maaşı bu koşullarda en az 1.740 lira olacak. 1.900 lira maaşı olan SSK emeklisinin aylığı ise 130 lira civarında artacak. SSK emekli aylığı en düşük 1.500 lira olarak uygulanıyor.
Emekli ve memura zam! 3 bin 711 lira...
KAYNAK: Posta