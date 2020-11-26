Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilen kış lastiği uygulamasının başlamasına çok az bir zaman kaldı. Bilindiği üzere kış lastiği soğuk havanın yollarda oluşturabileceği kar ve buzlanma tehlikesine karşı zorunlu hale getirilmişti. Bu bağlamda sürücüler "Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, kış lastiği takmama cezası ne kadar? İşte sorunun cevabı

KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kış lastiği uygulaması, her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Aralık'ta başlayacak. Ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık Salı gününe denk geliyor.

Uygulama, 1 Nisan 2021'e kadar devam edecek.