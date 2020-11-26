Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı ne zaman yapılacak? İşte personel alımı kadro dağılımı...

Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımına dair detaylar netleşiyor. Son olarakl kadro dağılımı belli oldu. Bilindiği üzere sağlıkla ilgili bölümlerden mezun olanlar Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro dağılımını bekliyordu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, alımı yapılacak 12 bin sağlık personelinin 7 bininin hemşire, 1700'ünün ebe, 2 bin 864'ünün sağlık teknikeri/teknisyeni olacağını açıkladı. Peki, Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler...

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

Bakan Koca, yaptığı yazılı açıklamada, 12 bin sağlık personeli alımına başlayacaklarını bildirdi. Bakan Koca, "Bakanlığımız taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz. 7 bini hemşire, 1700'ü ebe ve 2 bin 864'ü sağlık teknikeri/teknisyeni olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi unvanlarında alım yapılacak" dedi.