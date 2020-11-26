27 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM aktüel bu hafta neler var? BİM’de HP Laptop sürprizi…

BİM aktüel ürünler kataloğu 27 Kasım Cuma! BİM marketlerinde her hafta birbirinden indirimli ürünler satışa çıkıyor. BİM aktüel bu hafta teknoloji ürünleriyle dikkat çekiyor. Her Cuma günü satışa çıkan ürünler raflarda yerini alıyor. Peki, 27 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte birbirinden hesaplı BİM aktüel ürünler listesi…
BİM 27 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Hometech
Tablet 10.1 inç
• 4 çekirdekli işlemci
• 32 GB dahili hafıza
Bodysmart
Vücut Analiz Baskülü Smart
• Detaylı vücut analizi
• Yağ, kemik, kas yüzdesi ölçümü
Dijital Göstergeli Termos
• Hafif, çift katmanlı, sızdırmaz, ısı göstergeli On The Go akıllı termos
• İç hazne: 500 ml
Naturalove
Bambu Stantlı Fincan Seti 6'lı
• Bambu stant, 6 adet porselen fincan, 6 adet bambu fincan tabağı
Desenli Cam Sürahi
• 1 L cam şişe
Kumtel
Fanlı Elektrikli Isıtıcı
• 3 ayrı güçte kullanım seçeneği
• Termik kesici sayesinde tehlike anında otomatik kapanma
Pantolon Görünümlü Termal Kadın Tayt
• S/M-L/XL beden
Çocuk Atkı Bere Eldiven Takımı 3'lü
• %100 akrilik
Akıllı Bultak Puzzle
• Tablet ve telefona yüklenen uygulama sayesinde canlanır ve konuşur