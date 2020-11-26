Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 26.11.2020 17:48
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.11.2020 17:48
    ABONE OL

    27 Kasım ürünler kataloğu! BİM aktüel bu hafta neler var? BİM’de HP Laptop sürprizi…

    bu hafta neler var? 27 Kasım kataloğu her hafta olduğu gibi bu hafta da dopdolu. BİM marketlerinde birbirinden hesaplı ürünler satışa çıkıyor. Aktüel ürünler listesine göre bu hafta HP Laptop sürprizi bulunuyor. Listede bulunan ürünler arasında teknolojik ürünler dikkat çekiyor. Türkiye’nin birçok noktasında bulunan BİM marketlerinde Cuma günleri aktüel ürünler satışa çıkıyor. İşte 27 Kasım Cuma BİM aktüel ürünler listesi…

    takvim.com.tr
    27 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM aktüel bu hafta neler var? BİM’de HP Laptop sürprizi…

    BİM aktüel ürünler kataloğu 27 Kasım Cuma! BİM marketlerinde her hafta birbirinden indirimli ürünler satışa çıkıyor. BİM aktüel bu hafta teknoloji ürünleriyle dikkat çekiyor. Her Cuma günü satışa çıkan ürünler raflarda yerini alıyor. Peki, 27 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte birbirinden hesaplı BİM aktüel ürünler listesi…

    BİM 27 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

    Hometech
    Tablet 10.1 inç
    • 4 çekirdekli işlemci
    • 32 GB dahili hafıza

    Bodysmart
    Vücut Analiz Baskülü Smart
    • Detaylı vücut analizi
    • Yağ, kemik, kas yüzdesi ölçümü

    Dijital Göstergeli Termos

    • Hafif, çift katmanlı, sızdırmaz, ısı göstergeli On The Go akıllı termos
    • İç hazne: 500 ml

    Naturalove
    Bambu Stantlı Fincan Seti 6'lı
    • Bambu stant, 6 adet porselen fincan, 6 adet bambu fincan tabağı

    Desenli Cam Sürahi
    • 1 L cam şişe

    Kumtel
    Fanlı Elektrikli Isıtıcı
    • 3 ayrı güçte kullanım seçeneği
    • Termik kesici sayesinde tehlike anında otomatik kapanma

    Pantolon Görünümlü Termal Kadın Tayt
    • S/M-L/XL beden

    Çocuk Atkı Bere Eldiven Takımı 3'lü
    • %100 akrilik

    Akıllı Bultak Puzzle
    • Tablet ve telefona yüklenen uygulama sayesinde canlanır ve konuşur
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi 27 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM aktüel bu hafta neler var? BİM’de HP Laptop sürprizi…