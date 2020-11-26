Bugün yapılan açıklamanın ardından motorinin litre fiyatına 33 kuruş zam geldiği duyuruldu. Söz konusu artış pompa fiyatlarına bu gece yarısından itibaren 28 kuruş olarak yansıyacak. Yapılan açıklamanın ardından "Motorin fiyatları ne kadar oldu?" sorusunun yanıtı sıkça araştırılanlar arasındaki yerini aldı. İşte benzin ve motorin litre fiyatında son durum
MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
AA muhabirinin Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) aldığı bilgiye göre, motorin ve benzin fiyatlarında yaşanan artışın ardından, zammın vergi ayarlamasıyla karşılandığı Eşel Mobil Sistemi bu yıl motorin için ikinci kez devreye alındı.
Buna göre, motorin fiyatında yaşanan 33 kuruşluk artışın 28 kuruşu pompaya yansıtılırken, kalan 5 kuruşluk artış vergiden karşılanacak.
Ankara'da ortalama 6,34 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,62 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 6,31 liradan 6,59 liraya, İzmir'de 6,40 liradan 6,68 liraya yükselecek.
BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Başkent Ankara'da ortalama 6,71 liradan satılan benzinin litre fiyatı 7,08 lira oldu. Benzinin litresi İstanbul'da 6,69 liradan 7,06 liraya, İzmir'de 6,75 liradan 7,12 liraya yükselmişti.
AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
BRENT 49 DOLARDAN DÖNDÜ, ALTIN YATAY
Covid-19'a karşı geliştirilen aşılara ilişkin olumlu haberlerin desteğinde yükselen Brent petrol, pandeminin ortaya çıktığı Mart ayından bu yana ilk kez 49 doları gördükten sonra, artan talep kaygılarıyla yüzde 1.0'den çok düşerek 48 dolar düzeyine geriledi.
Covid-19'a karşı geliştirilen aşılara ilişkin olumlu haberlerin ardından, yatırımcıların güvenli liman varlıklardan çıkışlarıyla 1,800 dolar sınırına kadar inen altın, 1,810 - 1,820 dolar bandında yatay hareket ediyor.
Ünlü Menkul Değerler Araştırma'dan Murat Akyol, "ons altının baskı altında" olduğuna dikkat çekerek, "Özellikle aşı gelişmelerinin yarattığı pozitif hava güvenli liman ihtiyacını azaltırken değerli metallerden çıkışların artması dikkat çekiyor" dedi ve ekledi:
"Aşıların gerekli onayları alıp uygulanmaya başlanması ile birlikte değerli metaller üzerindeki baskının daha da artması şaşırtıcı olmayacaktır.
"Teknik açıdan bakıldığında ise önemli bir destek noktası olan 1850 doların altına inilmesi ile birlikte altın üzerindeki baskının artması fiyatların hızlı bir şekilde 1,820 doların da altını test etmesine neden oldu.
"Hızlı geri çekilme teknik açıdan tepki potansiyeli yaratsa da mevcut göstergeler eşliğinde fiyatların 1,800 doların da altına inme ihtimalinin devam ettiğini düşünüyoruz."
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 1.46 düşüşle 48.02 dolar,
- Batı Teksas yüzde 1.26 artışla 45.29 dolar,
- altın yüzde 0.37 artışla 1,813.38 dolar,
- gümüş yüzde 0.08 artışla 23.37 dolar,
- bakır yüzde 0.23 artışla 7,326.00 dolar,
- platin yüzde 0.79 düşüşle 960.70 dolar,
- paladyum yüzde 1.28 artışla 2,365.09 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada gram altın 460 liraya, çeyrek altın 763 liraya, Cumhuriyet altını da 3,035 liraya geriledi.
Troy Kıymetli Madenler'in analizinde, altının dört ayın en düşük düzeylerinde işlem gördüğüne işaret edilerek, şöyle denildi:
"Piyasalardaki iyimser hava devam ederken, altın dört ayın en düşük seviyesinde işlem görmeye devam ediyor. 1,800 dolar/ons seviyesini destek yapan sarı maden, dün bir kez daha bu seviye test etti. Altın, volatilitesi düşük bir günü yaşamasının ardından seansı 1,807 dolar/onstan tamamlayarak yatay bir kapanış yapmış oldu.
"Gümüş ise kısmen altından ayrışarak kayıplarını toparlama çabasında hareket etti. 23.27 dolar/onstan seansa başlayan beyaz maden, günü 23.34 dolar/onstan tamamladı ve yüzde 0.3 kazancı yaşamış oldu.
"Platin, aşı haberlerinden pozitif yönde etkilenmeye devam ederken pozitif seyrini sürdürüyor. Dünkü seansta 970 dolar/onsa kadar uzanarak iki ayın ardından bu seviyeyi tekrar kaydetmiş oldu. Seansı 968 dolar/onstan tamamlayan platin, önceki güne kıyasla hanesine 0.7 kazanç yazdı.
"Paladyum, dünkü seansta da yataya yakın seyrini sürdürürken, 2,300 dolar/ons seviyesinin üzerindeki işlemlerine devam ediyor. 2,348 dolar/ons seviyesinden seansı tamamlayan paladyum, yüzde 0.2 kaybı hanesine yazmış oldu.
"Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda alıcıların iştahlı olduğu seanslar devam ediyor, altın işlemleri dünya fiyatlarının üzerinde 3.00 - 3.50 dolar/onsla gerçekleşti. Borsa İstanbul'da toplamda 5,649 kg altın, 2,193 kg gümüş işlemiyle seans tamamlandı."
BRENT PETROLÜN VARİLİ 48,64 DOLAR
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 48,64 dolardan işlem görüyor. Dün 49,06 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 48,53 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.37 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,23 artışla 48,64 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 45,78 dolardan alıcı buldu.
Fiyatlardaki artışta, ABD'nin ham petrol stoklarında piyasa beklentisinin üzerinde düşüş gerçekleşmesi etkili oldu. ABD Enerji Enformasyon İdaresinin dün açıkladığı verilere göre, ülkede ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 800 bin varil azaldı. Piyasa beklentisi stokların 333 bin varil azalacağı yönündeydi.
Öte yandan, petrol fiyatları, dünya genelinde artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına ve salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirlere karşın, aşı çalışmalarında yaşanan olumlu gelişmelerin ekonomik toparlanmaya dair umutları artırmasıyla yükselmeye devam ediyor.
Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 60,4 milyona yaklaşırken, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD 12,7 milyonu aşan vaka sayısıyla ilk sırada yer alıyor.
Politik risk ve petrol analisti Jose Chalhoub, AA muhabirine yaptığı açıklamada, petrol fiyatlarındaki son ani artışların, aşı çalışmalarında yaşanan olumlu gelişmelerin ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün mevcut üretim kesintisi anlaşmasının süresini uzatacağına ilişkin piyasa beklentisine karşı gelişen önemli bir tepki olabileceğini ifade etti.
Bu hafta, Suudi Arabistan'daki bir petrol dağıtım istasyonuna ve ardından da ülkenin Kızıldeniz kıyısındaki bir petrol tankerine düzenlenen iki saldırıya dikkati çeken Chalhoub, halihazırda yükseliş trendindeki petrol fiyatlarına bir de jeopolitik risk faktörünün eklendiğini söyledi.
Chalhoub, İsrail ile Suudi Arabistan'ın son görüşmesinin yanı sıra ABD'nin İran tutumu ve ocakta Beyaz Saray'a geçecek yeni bir yönetime dair artan spekülasyonlarla, Brent petrolün varil fiyatının 48 dolar, WTI ham petrolünün ise 46 dolar bandına sabitlenmiş durumda olduğunu belirtti.
Brent petrolde teknik olarak 49,06 ile 49,39 dolar aralığının direnç, 48,73 ile 48,40 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.