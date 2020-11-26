Bugün yapılan açıklamanın ardından motorinin litre fiyatına 33 kuruş zam geldiği duyuruldu. Söz konusu artış pompa fiyatlarına bu gece yarısından itibaren 28 kuruş olarak yansıyacak. Yapılan açıklamanın ardından "Motorin fiyatları ne kadar oldu?" sorusunun yanıtı sıkça araştırılanlar arasındaki yerini aldı. İşte benzin ve motorin litre fiyatında son durum

MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

AA muhabirinin Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) aldığı bilgiye göre, motorin ve benzin fiyatlarında yaşanan artışın ardından, zammın vergi ayarlamasıyla karşılandığı Eşel Mobil Sistemi bu yıl motorin için ikinci kez devreye alındı.