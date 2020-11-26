Avrupa Parlamentosunun Kıbrıslı Türk ve Rum toplumlarının barış ve istikrar arayışlarının yanında olduğu belirtilen tasarıda, AB Komisyonuna Kıbrıs Türk toplumuna yardımı öngören ikinci Yıllık Eylem Programı'nı hemen uygulaması ve Kıbrıslı Türk ve Rum toplumundaki sivil toplumu desteklemesi çağrısı yapıldı. Tasarıda ayrıca AB ve AB üyesi ülkelere Kıbrıs müzakerelerinin başlaması için daha aktif rol oynamaları çağrısında bulunuldu.

"BÜYÜK ÜZÜNTÜ" DUYUYORLARMIŞ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Kasım'da Maraş'ı ziyareti sırasındaki "Maraş'ın açılması ve adanın kalıcı olarak ayrılmasına yönelik" açıklamalarından üzüntü duyulduğu belirtilen tasarıda, Türkiye'den tek taraflı adımlardan kaçınması istendi.

Tasarıya eklenen değişiklik teklifinde ise Kıbrıs Rum kesiminin toprak bütünlüğüne destek vurgulandı ve AB ülkelerine, "üçüncü ülkelerin adada Rum tarafı dışında bir devleti tanımasına" karşı çıkması çağrısı yapıldı.

POLONYALI MİLLETVEKİLLERİ TASARIYA KARŞI