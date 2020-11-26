Cercavi, bu durumun çiftçilerin kayıplarının telafi edilmesine ve mali koşullarının iyileştirilmesine katkı sağladığını vurguladı.

Tarım Bakanlığının verilerine göre, Filistin'in zeytinyağı üretimi, 4 bin tonu Gazze'de olmak üzere yaklaşık 14 bin tona ulaştı.