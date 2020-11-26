Tutanaklarda, Kovid-19 aşı haberleri konusunda ele alınması gereken farklı yönlerde unsurlar olduğu ortaya konulurken, istihdamda özellikle hizmet sektöründe daha fazla azalma beklendiği ifade edildi.

TOPLANTI 10 ARALIK'TA

ECB, 28-29 Ekim'de yapılan para politikası toplantısında piyasa beklentileri doğrultusunda faiz oranlarında değişikliğe gitmezken, salgın nedeniyle martta 750 milyar avro ile başlatılan ve haziranda 600 milyar avro artırılarak toplam 1 trilyon 350 milyar avroya çıkarılan Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nın (PEPP) boyutunda da değişiklik yapılmamıştı.

Yönetim Konseyi, aynı toplantıda politika faizini sıfır, mevduat faizini yüzde eksi 0,50 ve marjinal fonlama faizini de yüzde 0,25'te sabit bırakmıştı.

Öte yandan, bankanın aralık ayında sadece PEPP'de değil Uzun Vadeli Refinansman İşlemlerinde (TLTRO) ve kademeli faiz uygulamasında ayarlamalar yapması, mevduat faizinde indirime gitmesi seçenekleri masada bulunuyor.

ECB Başkanı Christine Lagarde, 11 Kasım'da Avro Bölgesi ekonomileri için başka bir teşvik paketinin neye benzeyebileceğine yönelik ipuçları vererek, son zamanlarda PEPP ve TLTRO'ların mevcut ortamda etkinliğini kanıtladığını belirtmişti.

Lagarde, PEPP ve TLTRO'nun "dinamik olarak ayarlanabilir" ve para politikasını yeniden ayarlamak için temel araçlar olarak kalabileceğini dile getirmişti.

Bu arada, ekonomistler, aralık ayından önce özel bir müdahalede bulunma seçeneğinin imkansız olmadığını ancak buna fazla ihtimal vermediklerini belirtti.

Bankanın Yönetim Konseyi 10 Aralık'ta bir araya gelecek.