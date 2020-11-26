Piyasalarda haftanın dördüncü işlem gününde dolar ve euro döviz kurlarında hareketli seyir devam ederken alış satış fiyatları sorgulanıyor. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 7,9450 liradan, avro 9,4880 liradan güne başladı. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,9860 lira, avronun satış fiyatı ise 9,5050 lira olmuştu. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? Dolar ve euro kaç TL? İşte 26 Kasım dolar alış satış fiyatı
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
ALTININ KİLOGRAMI 460 BİN LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 460 bin liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 459 bin, en yüksek ise 465 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,43 düşüşle 460 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 145 milyon 604 bin 516,98 lira, işlem miktarı ise 2.474 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 172 milyon 884 bin 200,81 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demaş Kuyumculuk İhracat İthalat, Goldtrans Hediyelik Eşya, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.
AVRUPA BORSALARI KARIŞIK SEYİRLE AÇILDI
Avrupa borsaları, güne karışık bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yatay seyirle 392 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde önceki kapanışın hemen üzerinde değer kazancıyla 13.292 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 azalışla 6.375 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 5.574 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,6 değer kaybıyla 8.117 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yatay seyirle 22.311 puanda bulunuyor.
Avro/dolar paritesi, analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 1,19 seviyesinin üzerine yerleşirken, 1,1941 ile yaklaşık 3 ayın en yüksek seviyesini gördü.
Analistler, Avrupa Birliği'nde 2 trilyon dolarlık teşvik paketine ilişkin belirsizliklerin sürmesinin risk algısını yükselttiğini söyledi. Bugün Avrupa Merkez Bankası toplantı tutanaklarının takip edileceğini bildiren analistler, Brexit'e ilişkin gelişmelerin de yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydetti.
ASYA BORSALARI HİNDİSTAN HARİÇ ALICILI SEYRETTİ
Asya borsalarında Hindistan hariç alış ağırlıklı bir seyir izlendi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının yıl sonundan önce uygulanabileceğine ilişkin haber akışıyla Asya borsaları yükseliş eğiliminde hareket etti.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi günü yüzde 0,9 artışla 26.537 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 azalışla 104,33 seviyelerinde dengelendi.
Güney Kore Merkez Bankası'nın bugün gerçekleştirdiği toplantıda beklentilere paralel politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0,50'de sabit tutmasının ardından Kospi endeksi yüzde 0,9 değer kazancıyla 2.625 puandan kapanış yaptı.
Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 primle 3.370 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 artışla 26.756 puanda ve Hindistan'da Sensex endeksi de yüzde 0,1 azalışla 43.777 puanda seyrediyor.
KÜRESEL PİYASALAR KARIŞIK BİR SEYİR İZLİYOR
Küresel piyasalar karışık bir seyir izlerken, yurt içinde bugün açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının özeti takip edilecek.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artış ve alınan tedbirlerin ekonomiye etkileri endişeye neden olsa da aşı çalışmalarına ilişkin olumlu haber akışı pay piyasalarında satışların sınırlı kalmasını ve yükseliş eğiliminin korunmasını sağlıyor.
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 60 milyon 400 bini aşarken, bu yıl bitmeden aşılamanın başlayabileceği haberleri gelmeye devam ediyor.
Öte yandan, ABD'de dün açıklanan verilere göre, işsizlik maaşı başvuruları beklentileri aşarken, 3. çeyreğe ilişkin GSYH, tahminler doğrultusunda yüzde 33,1 artış kaydetti. Ülkede dayanıklı mal siparişleri, ekimde beklentileri aşarak yüzde 1,3 arttı.
Dün yayımlanan ABD Merkez Bankası (Fed) tutanaklarında ise finansal şartların çok az değiştiği ve Kovid-19 salgınının orta vadede ekonomi üzerinde kayda değer risk taşıdığının altı çizildi. Toplantıda, Fed'in varlık alım programı masaya yatırılarak bankanın uygun olduğunda söz konusu alımların hızını artırarak ekonomiye daha fazla destek sağlayabileceği kaydedildi.
Söz konusu gelişmelerle dün New York borsasında karışık bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi tarihi zirvesinde etkisini artıran kar satışlarıyla düşüşe geçerek yüzde 0,58, S&P 500 endeksi de yüzde 0,16 geriledi, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,48 yükseldi.