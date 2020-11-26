Piyasalarda haftanın dördüncü işlem gününde dolar ve euro döviz kurlarında hareketli seyir devam ederken alış satış fiyatları sorgulanıyor. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 7,9450 liradan, avro 9,4880 liradan güne başladı. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,9860 lira, avronun satış fiyatı ise 9,5050 lira olmuştu. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? Dolar ve euro kaç TL? İşte 26 Kasım dolar alış satış fiyatı

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?