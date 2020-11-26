Başınız fena derde girebilir! E-Devlet uygulamasına girip mutlaka kontrol edin! Bu işlemi hemen yapın!

Başınız büyük belaya girebilir! E-Devlet uygulamasına girip mutlaka kontrol edin! E devlet sistemi, işlemlerimizi hızlıca gerçekleştirmek, basit bir şekilde online olarak bir çok işlemi yapabilmemizi sağlayan, devlet tarafından hazırlanmış bir sistemdir. Bu anlamda e-devletin hayatımızın tamamına girmesinden sonra dolandırıcılar için yeni bir kapı oldu. Tapu işlemlerinin e-devlet üzerinden alınmaya başlanmasıyla birlikte vatandaşların haberi olmadan kendilerine ait evler dolandırıcılar tarafından alınmaya başlandı. Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı "Vatandaşlarımız taşınmazları üzerinde başlatılan işlemlerden anında haberdar olmak için e-Devlette 'Tapu Telefon Bilgileri Beyan' kısmından cep telefonu numarasını kaydetmeli" dedi.
NASIL KULLANILIR?
Adlı, Türkiye'nin en önemli kamu ağı e-Devlette, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün birçok uygulamasına tek tuşla erişmenin mümkün hale geldiğini belirtti. Vatandaşın "turkiye.gov.tr" web adresinden Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü linkine tıkladığında karşısına birçok seçenek çıktığını ifade eden Adlı, bu kapsamda "e-Devlet Kapısı Üzerinden Sunulan Hizmetler" başlığında Tapu Bilgileri Sorgulama, Tapu ve Kadastro Harç ve Döner Sermaye Sorgulama, Elektronik Belge Yönetim Sistemi Belge Doğrulama, Tapu Taşınmaz Beyan, Tapu Telefon Bilgileri Beyanı, "Kimlik Doğrulama Hizmetleri" başlığında, Satış İşlemi Başvurusu, Tapu Kayıt Belgesi, Tusaga-Aktif Sistemi Kullanıcı İşlemleri, Web Tapu İşlemleri, "Kuruma Ait İnternet Sitesi Üzerinden Sunulan Hizmetler" başlığında ise Satış İşlemi Başvurusu ve Tapu Kayıt Belgesi seçeneklerinin çıktığını anlattı.
"UYGULAMA, TAPUDA İŞLEM GÜVENLİĞİNİ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ARTTIRDI"
Adlı, sunulan hizmetlerin en önemlilerinden birinin de taşınmazlar üzerinde başlatılan işlemlerden bilgilendirilmek için hazırlanmış "Tapu Telefon Bilgileri Beyan" seçeneği olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:
"Vatandaşlarımız taşınmazları üzerinde başlatılan işlemlerden haberdar olmak için e-Devlette 'Tapu Telefon Bilgileri Beyan' kısmından cep telefonu numarasını kaydetmeli. Bu uygulama ile kişinin adına kayıtlı taşınmazlar ile ilgili herhangi bir işlem başlatıldığında kişiye kısa mesaj (SMS) yolu ile bilgi veriliyor. Cep telefonlarına 'Adınızda kayıtlı taşınmaz üzerinde Tapu Müdürlüğünde ... sıra no ile işlem yapılmaktadır' şeklinde otomatik SMS gönderiliyor. İşlem kişinin bilgisi ve isteği dışında ise kişi hemen ilgili tapu müdürlüğü ile irtibata geçerek duruma müdahale edebiliyor. Bu uygulama tapuda işlem güvenliğini önemli ölçüde artırdı."
Adlı, vatandaşın her konuda olduğu gibi taşınmazların alım ve satımı konusunda da bilgilendirmesinin öncelikle onların yararına olduğunun altını çizdi.
E devlet şifresi çalınırsa ne olur?
Sıkça sorulan e devlet şifresi çalınırsa ne olur? Sorusu insanların bu durumu yaşamaması için bu konuda dikkat edip şifresini kimseyle paylamaması güvenlik açısından büyük önem arz eder. Banka bilgileri gibi hakkınızda pek çok bilgiye ulaşılabilen bu sistem de e devlet şifresi başkasının eline geçerse adınıza işlemler yapılabileceği gibi, banka hesaplarınızda tehlike altına girer. Bu nedenlerden dolayı e devlet şifrenizi başkası ile paylaşmamalı ve başkasının görebileceği yerlerden uzak tutmalısınız. Aksi takdirde şifreniz kötü amaçlı kişilerin eline geçerse, bu kişiler tüm bilgilerinize kolay bir şekilde ulaşabileceğinden ötürü olumsuz sonuçlarla karşılaşabilirsiniz.
E devlet şifremizi nasıl belirlemeliyiz?
E devlet şifresi çalınırsa ne olur? Sorusundan sonra bu konu ile ilgili bir diğer merak edilen husus da şifreyi nasıl belirlememiz gerektiği ile ilgilidir. Yukarıda belirttiğimiz gibi şifremizi koruma altına almamız çok önemlidir. Bu nedenle ismimiz, telefon numaramız gibi hakkımızda bilinen ve kırılması kolay olan şifreleri koymaktan kaçınmalıyız. Aynı zamanda şifre koyma işlemlerinde ardışık sayılar kullanmaktan da kaçınmalıyız.
Şifre çalınmasının önüne geçebilmek için e devlet sistemi 3 ayda bir sizlere şifrenizi değiştirmeniz için uyarı yapar. Sizlerin de bu uyarı ile birlikte kendinizi yeni şifre belirlemeniz güvenlik açısından faydalı olacaktır. Değiştirdiğiniz şifreyi her seferinde güvenlikli bir şekilde belirlemeniz gerekir. Fakat tamamen isteğe bağlı bir durum olan şifre değiştirme işlemi, mecburi tutulmamıştır. Bir diğer sorun olan şifrenizi kaybetme gibi durumlarda ise, PTT şubesine giderek yeni şifrenizi alabilirsiniz.
E-Devlet Şifresi ile Giriş Nasıl Yapılır?
E-Devlet şifresi sistem için her vatandaşa özel olarak üretilen şifrelerdir. Kendi e-Devlet şifrenizi PTT şubelerine yapacağınız bireysel başvurunuzu T.C. kimlik kartı veya nüfus cüzdanı ile gerçekleştirerek, alabilirsiniz.
İlk e-Devlet şifre alımında 2 TL ücret talep edilirken, şifrenizi kaybetmeniz ya da unutmanız gibi durumlarda ise tekrar şifre alımı 4 TL olarak ücretlendiriliyor. Alacağınız e-Devlet şifresi sisteme ilk girişte ya da daha sonraki girişler sırasında isteğinize göre özel bir şifre ile değiştirebilirsiniz. Böylelikle sonraki işlemlerde belirlenen özel şifreyi kullanabilirsiniz. E-Devlet şifresi ile giriş işlemleri için giriş sayfasında bulunan "E-Devlet Şifresi İle Giriş" penceresinde "T.C. kimlik kartı" ve "e-Devlet şifresi" bilgilerini paylaşmak yeterlidir.
Mobil İmza ile E-Devlet Girişi Nasıl Yapılır?
Dijital ortamda daha güvenli bir şifreleme sağlayan mobil imza ile e-Devlet giriş işlemi yapabilirsiniz. Bunun için mobil imzaya sahip olmanız gerekiyor. Mobil imza hizmeti ise GSM şirketleri tarafından sağlanmaktadır. Bu yüzden GSM şirketlerine başvuruda bulunarak, aylık veya yıllık abonelik şeklinde yapılan ücretlendirme mobil imza alınabiliyor. E-Devlet girişi içinse;
• E-Devlet Kapısı giriş sayfasında "Mobil İmza" penceresini açmalısınız.
• Açılan giriş ekranında "T.C. Kimlik Numarası", "GSM Numarası" ve "GSM operatörü" bilgilerini girmelisiniz.
E-İmza ile E-Devlet Giriş Nasıl Yapılır?
e-İmza yani elektronik imza sistemi ise mevcut imzanın dijital ortama aktarılmasıdır. Yani kişinin imzasının dijital ortama uyumlu hale getirilerek, kayıt altına alınmasıdır. e-İmza hizmeti veren şirketlere başvuruda bulunarak, kolay bir şekilde e-imza sahibi olabilirsiniz. Ancak bu e-imza sisteminin e-Devlet sisteminde ya da diğer sistemlerde kullanımı için elektronik imza ile eşleşen kimlik numarası yazılmalıdır. Çıkan "İşlem Kodu" ilgili alana yazılarak, kart tipi seçimi yapılmalıdır. Bu işlemlerin ardından giriş yapılacak sertifika seçilip, e-imza "PIN Kodu" girilerek, imzalama işlemi tamamlanmış olur ve sisteme giriş yapılabilir.
T.C. Kimlik Kartı ile E-Devlet Giriş Nasıl Yapılır?
T.C. kimlik kartı ile e-Devlet giriş işlemleri kolayca yapılabiliyor. Bunun için e-Devlet Kapısı Kimlik Kartı Uygulaması isimli programın bilgisayara indirilmesi gerekiyor. Kimlik kartı doğrulama işlemini e-Devlet sistemi giriş ekranına "T.C. Kimlik Kartı" yazarak, gerçekleştirildiğinizde sisteme giriş yapabilirsiniz.
İnternet Bankacılığı ile E-Devlet Girişi Nasıl Yapılır?
E-Devlet Kapısı giriş işlemlerine en yeni ilave edilen giriş yöntemi olan internet bankacılığı ile giriş yöntemi, önemli bir kolaylık sağlıyor. Güvenlik yapısı ileri seviyede olan bankacılık kuruluşlarından günümüzde hizmet almayan vatandaş bulunmuyor. İşte bu noktada standart olarak turkiye.gov.tr adresindeki "İnternet Bankacılığı" ekranından ya da doğrudan ilgili banka "İnternet Bankacılığı" ekranından internet bankacılığına giriş yaparak, e-Devlet giriş işlemleri güvenle tamamlanabiliyor.