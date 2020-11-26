



Şikayet üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameraları kayıtlarınnın incelenmesiyle kimliğini belirledikleri M.Ş.Ç (43) ve M.Ç'yi (29) gözaltına aldı. Şüphelilerden M.S.Ç'nin, eylül ayında altın sarısı bant ve jelatine sardığı mermeri altın diye satarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla tutuklandığı ve kısa süre önce cezaevinden izinli çıktığı belirlendi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, ev hapsi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.